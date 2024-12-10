“Ворог застосував тактику подвійного удару” – ОВА про обстріл міста Златопіль
Армія РФ вранці тричі вдарила по місту Златопіль на Харківщині. Під ударом був центр населеного пункту, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.
«Це була балістика, точний тип ракет ще наші правоохоронці та військові з’ясовують. Пошкоджена цивільна інфраструктура. 10 людей отримали поранення, одна жінка у важкому стані перебуває, п’ять у людей у середньому стані, інші – легкі. Наразі аналізуємо на місці, усуваємо наслідки таких ударів», – сказав Синєгубов.
За його даними, досить серйозно пошкоджена цивільна інфраструктура. Біля місця удару знаходяться банки, адміністративні будівлі та житлові будинки.
«Ворог застосував тактику подвійного удару, спочатку був один удар, і після того, як пройшов деякий час і наші служби прибули на місце для ліквідації наслідків, відбулося ще два ракетні удари. Ворог на меті має максимальне ураження наших цивільних служб», – заявив голова ХОВА.
Нагадаємо, вранці ЗС РФ двічі атакували місто Златопіль Лозівського району. Відомо вже про 10 постраждалих.
- Категорії: Події, Харків; Теги: балистика, златополь, Олег Синегубов, пострадали, удар;
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Грудня 2024 в 12:11;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ вранці тричі вдарила по місту Златопіль на Харківщині. Під ударом був центр населеного пункту, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.".