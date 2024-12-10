Синєгубов: п’ятеро постраждалих у Лозівському районі, був ракетний удар
Ілюстративне фото. Джерело: пресслужба ХМР
Подробиці ракетного удару у Лозовському районі повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“Окупанти вдарили по м. Златопіль Лозівського району. За попередніми даними – ворог наніс ракетний удар“, – уточнив Синєгубов.
Наразі відомо про п’ятьох постраждалих. Подробиці обстрілу встановлюють, додав начальник ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Грудня 2024 в 10:17;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Подробиці ракетного удару у Лозовському районі повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".