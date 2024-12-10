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Синєгубов: п’ятеро постраждалих у Лозівському районі, був ракетний удар

Події 10:17   10.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Синєгубов: п’ятеро постраждалих у Лозівському районі, був ракетний удар Ілюстративне фото. Джерело: пресслужба ХМР

Подробиці ракетного удару у Лозовському районі повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Окупанти вдарили по м. Златопіль Лозівського району.  За попередніми даними – ворог наніс ракетний удар“, – уточнив Синєгубов.

Наразі відомо про п’ятьох постраждалих. Подробиці обстрілу встановлюють, додав начальник ХОВА.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; ;

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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Грудня 2024 в 10:17;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Подробиці ракетного удару у Лозовському районі повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".