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Робота нашої ППО по БПЛА, “прильоти” по домах – подробиці обстрілів області

Україна 08:17   10.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Робота нашої ППО по БПЛА, “прильоти” по домах – подробиці обстрілів області

Вранці 10 грудня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що протягом доби “прильоти” зафіксували у Куп’янському та Богодухівському районі.

Напередодні вранці ворог бив по Куп’янській громаді. Спочатку о 09:00 «прилетіло» по Куп’янську-Вузловому. Там внаслідок обстрілу зруйнований будинок.

Повторний обстріл почався приблизно за десять хвилин, пише Синєгубов.

“09:09 Куп’янський р-н, Дворічанська ТГ,  с. Кутьківка. Внаслідок ворожого обстрілу, пошкоджено будинок”, – додав начальник ХОВА.

Також, за його даними, було неспокійно і в Богодухівському районі. Сили ППО працювали проти дрона, який помітили над селом Різдвяне.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Грудня 2024 в 08:17;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 10 грудня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що протягом доби “прильоти” зафіксували у Куп’янському та Богодухівському районі.".