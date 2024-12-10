Робота нашої ППО по БПЛА, “прильоти” по домах – подробиці обстрілів області

Вранці 10 грудня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що протягом доби “прильоти” зафіксували у Куп’янському та Богодухівському районі.

Напередодні вранці ворог бив по Куп’янській громаді. Спочатку о 09:00 «прилетіло» по Куп’янську-Вузловому. Там внаслідок обстрілу зруйнований будинок.

Повторний обстріл почався приблизно за десять хвилин, пише Синєгубов.

“09:09 Куп’янський р-н, Дворічанська ТГ, с. Кутьківка. Внаслідок ворожого обстрілу, пошкоджено будинок”, – додав начальник ХОВА.

Також, за його даними, було неспокійно і в Богодухівському районі. Сили ППО працювали проти дрона, який помітили над селом Різдвяне.