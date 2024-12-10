Робота нашої ППО по БПЛА, “прильоти” по домах – подробиці обстрілів області
Вранці 10 грудня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що протягом доби “прильоти” зафіксували у Куп’янському та Богодухівському районі.
Напередодні вранці ворог бив по Куп’янській громаді. Спочатку о 09:00 «прилетіло» по Куп’янську-Вузловому. Там внаслідок обстрілу зруйнований будинок.
Повторний обстріл почався приблизно за десять хвилин, пише Синєгубов.
“09:09 Куп’янський р-н, Дворічанська ТГ, с. Кутьківка. Внаслідок ворожого обстрілу, пошкоджено будинок”, – додав начальник ХОВА.
Також, за його даними, було неспокійно і в Богодухівському районі. Сили ППО працювали проти дрона, який помітили над селом Різдвяне.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Грудня 2024 в 08:17;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 10 грудня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що протягом доби “прильоти” зафіксували у Куп’янському та Богодухівському районі.".