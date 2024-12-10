«Загрожує оточенням наших підрозділів»: чому РФ прагне перейти Вовчу

Про ситуацію на Вовчанському напрямку та спроби РФ форсувати річку Вовча розповів в етері нацмарафону начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади “ГАРТ” Олександр Даниленко.

Він зазначив, що одна з основних цілей для росіян зараз – форсувати річку Вовчу. Ворог не залишає таких спроб ще з 10 травня, коли розпочалася активна фаза їхнього наступу на Харківщині.

“От тоді вони на річці Вовчій зупинилися в середині травня і більше вони її не перетнули. Але зараз всі їхні рухи у Вовчанську і прилеглій територіях так чи інакше повʼязані саме з цією метою – перетнути річку Вовчу”, – зазначив Даниленко.

Він уточнює: дозволити це ворогові в жодному разі не можна.

“По-перше, вони там мріють створити так звану “буферну зону”. І по-друге, якщо вони перейдуть річку Вовча – це дасть їм передумови для подальшого можливого просування на Купʼянський напрямок. І своєю чергою це загрожує оточенням наших підрозділів СОУ, які ведуть боротьбу з ворогом на Купʼянському напрямку“, – сказав Даниленко.

Він також зазначив, що зараз Вовчанськ під постійними обстрілами, не припиняються і штурми. Щонайменше десять атак ЗС РФ Сили оборони відбивають щодня.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”