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«Загрожує оточенням наших підрозділів»: чому РФ прагне перейти Вовчу

Фронт 08:04   10.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
«Загрожує оточенням наших підрозділів»: чому РФ прагне перейти Вовчу

Про ситуацію на Вовчанському напрямку та спроби РФ форсувати річку Вовча розповів в етері нацмарафону начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади “ГАРТ” Олександр Даниленко.

Він зазначив, що одна з основних цілей для росіян зараз – форсувати річку Вовчу. Ворог не залишає таких спроб ще з 10 травня, коли розпочалася активна фаза їхнього наступу на Харківщині.

“От тоді вони на річці Вовчій зупинилися в середині травня і більше вони її не перетнули. Але зараз всі їхні рухи у Вовчанську і прилеглій територіях так чи інакше повʼязані саме з цією метою – перетнути річку Вовчу”, – зазначив Даниленко.

Він уточнює: дозволити це ворогові в жодному разі не можна.

По-перше, вони там мріють створити так звану “буферну зону”. І по-друге, якщо вони перейдуть річку Вовча – це дасть їм передумови для подальшого можливого просування на Купʼянський напрямок. І своєю чергою це загрожує оточенням наших підрозділів СОУ, які ведуть боротьбу з ворогом на Купʼянському напрямку“, – сказав Даниленко.

Він також зазначив, що зараз Вовчанськ під постійними обстрілами, не припиняються і штурми. Щонайменше десять атак ЗС РФ Сили оборони відбивають щодня.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Грудня 2024 в 08:04;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуацію на Вовчанському напрямку та спроби РФ форсувати річку Вовча розповів в етері нацмарафону начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади «ГАРТ» Олександр Даниленко.".