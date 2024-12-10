СОУ контратакують біля Дворічної, РФ хоче втримати плацдарм на березі Осколу

В Інституті вивчення війни (ISW) повідомили, що РФ намагається наступати на Харківському та Куп’янському напрямках. Однак, на відміну від українських бійців, безрезультатно.

За даними російських джерел, ЗСУ контратакують на Куп’янщині, в районі Дворічної. Тим часом окупанти намагаються утримати плацдарм на правому березі Осколу.

“Російські блогери стверджували, що російські війська просунулися із Зеленого Гаю (на захід від Сватового) у напрямку Борової (на південний захід від Зеленого Гаю) і намагаються перекрити українські наземні лінії зв’язку у цьому районі, щоб створити плацдарм для подальшого напади на Борову”, – уточнили в ISW.

Також ворог штурмував наші позиції на півночі Харківщини. Проте, як передають аналітики, атаки в районі Високої Яруги, Липців, Вовчанська та Глибокого все ж таки не увінчалися успіхом.