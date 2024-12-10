СОУ контратакують біля Дворічної, РФ хоче втримати плацдарм на березі Осколу
В Інституті вивчення війни (ISW) повідомили, що РФ намагається наступати на Харківському та Куп’янському напрямках. Однак, на відміну від українських бійців, безрезультатно.
За даними російських джерел, ЗСУ контратакують на Куп’янщині, в районі Дворічної. Тим часом окупанти намагаються утримати плацдарм на правому березі Осколу.
“Російські блогери стверджували, що російські війська просунулися із Зеленого Гаю (на захід від Сватового) у напрямку Борової (на південний захід від Зеленого Гаю) і намагаються перекрити українські наземні лінії зв’язку у цьому районі, щоб створити плацдарм для подальшого напади на Борову”, – уточнили в ISW.
Також ворог штурмував наші позиції на півночі Харківщини. Проте, як передають аналітики, атаки в районі Високої Яруги, Липців, Вовчанська та Глибокого все ж таки не увінчалися успіхом.
Читайте також: Воїн про штурми РФ і як погода «грає на руку ворогові» на Харківщині
Новини за темою:
- Категорії: Україна, Фронт, Харків; Теги: isw, інститут вивчення війни, аналитика, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «СОУ контратакують біля Дворічної, РФ хоче втримати плацдарм на березі Осколу»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 10 Грудня 2024 в 07:29;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Інституті вивчення війни (ISW) повідомили, що РФ намагається наступати на Харківському та Куп’янському напрямку. Однак, на відміну від українських бійців, безрезультатно.".