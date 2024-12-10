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СОУ контратакують біля Дворічної, РФ хоче втримати плацдарм на березі Осколу

Україна 07:29   10.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
СОУ контратакують біля Дворічної, РФ хоче втримати плацдарм на березі Осколу

В Інституті вивчення війни (ISW) повідомили, що РФ намагається наступати на Харківському та Куп’янському напрямках. Однак, на відміну від українських бійців, безрезультатно.

За даними російських джерел, ЗСУ контратакують на Куп’янщині, в районі Дворічної. Тим часом окупанти намагаються утримати плацдарм на правому березі Осколу.

“Російські блогери стверджували, що російські війська просунулися із Зеленого Гаю (на захід від Сватового) у напрямку Борової (на південний захід від Зеленого Гаю) і намагаються перекрити українські наземні лінії зв’язку у цьому районі, щоб створити плацдарм для подальшого напади на Борову”, – уточнили в ISW.

Також ворог штурмував наші позиції на півночі Харківщини. Проте, як передають аналітики, атаки в районі Високої Яруги, Липців, Вовчанська та Глибокого все ж таки не увінчалися успіхом.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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Ви читали новину: «СОУ контратакують біля Дворічної, РФ хоче втримати плацдарм на березі Осколу»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Грудня 2024 в 07:29;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Інституті вивчення війни (ISW) повідомили, що РФ намагається наступати на Харківському та Куп’янському напрямку. Однак, на відміну від українських бійців, безрезультатно.".