Воїн про штурми РФ і як погода «грає на руку ворогу» на Харківщині

Армія РФ не покидає спроб відкинути СОУ за рубіж річки Оскіл на Харківщині. З боку українських воїнів проводяться стабілізаційні дії, але стає все тяжче, повідомив в етері «Суспільне. Студія» командир протитанкового батальйону 3-ї ОШБр Олег Романов.

«Природні умови іноді «грають на руку ворогу». Коли у нас є ранковий туман – ворог користується цим для того, щоб просочитися малими групами поміж смуг нашої оборони. Деінде їм вдається підходити до наших тилів, на минулому тижні було зіткнення наших операторів дронів з ворожими піхотинцями, наші дроняри вийшли переможцями», – розповів Романов.

За його даними, наразі окупанти створюють певний плацдарм.

«Захопивши села Першотравневе та Вишневе, скоріш за все, вони будуть застосовувати механізовані накати, як тільки земля достатньо промерзне. У них буде можливість зробити переправу через Чорний Жеребець», – додав військовий.

Він зазначив, що тактика ворога залишається незмінною. Однак зараз росіяни трохи збавили темп, можливо перед зимою, де мобілізаційні спроможності спадають, припустив Романов.