Воїн про штурми РФ і як погода «грає на руку ворогу» на Харківщині
Армія РФ не покидає спроб відкинути СОУ за рубіж річки Оскіл на Харківщині. З боку українських воїнів проводяться стабілізаційні дії, але стає все тяжче, повідомив в етері «Суспільне. Студія» командир протитанкового батальйону 3-ї ОШБр Олег Романов.
«Природні умови іноді «грають на руку ворогу». Коли у нас є ранковий туман – ворог користується цим для того, щоб просочитися малими групами поміж смуг нашої оборони. Деінде їм вдається підходити до наших тилів, на минулому тижні було зіткнення наших операторів дронів з ворожими піхотинцями, наші дроняри вийшли переможцями», – розповів Романов.
За його даними, наразі окупанти створюють певний плацдарм.
«Захопивши села Першотравневе та Вишневе, скоріш за все, вони будуть застосовувати механізовані накати, як тільки земля достатньо промерзне. У них буде можливість зробити переправу через Чорний Жеребець», – додав військовий.
Він зазначив, що тактика ворога залишається незмінною. Однак зараз росіяни трохи збавили темп, можливо перед зимою, де мобілізаційні спроможності спадають, припустив Романов.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: війна, ворог, река Оскол, СОУ, харківщина, штурм;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Грудня 2024 в 16:31;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ не покидає спроб відкинути СОУ за рубіж річки Оскіл на Харківщині. ".