Воин о штурмах РФ и как погода «играет на руку врагу» на Харьковщине
Армия РФ не покидает попыток отбросить СОУ за рубеж реки Оскол на Харьковщине. Со стороны украинских воинов проводятся стабилизационные действия, но становится все труднее, сообщил в эфире «Суспільне. Студія» командир противотанкового батальона 3-й ОШБр Олег Романов.
«Природные условия иногда «играют на руку врагу». Когда у нас есть утренний туман – враг пользуется этим для того, чтобы просочиться малыми группами среди полос нашей обороны. Кое-где им удается подходить к нашим тылам, на прошлой неделе было столкновение наших операторов дронов с вражескими пехотинцами, наши дроняры вышли победителями», — рассказал Романов.
По его данным, сейчас оккупанты создают определенный плацдарм.
«Захватив села Першотравневое и Вишневое, скорее всего, они будут применять механизированные накаты, как только земля достаточно промерзнет. У них будет возможность произвести переправу через Черный Жеребец», — добавил военный.
Он отметил, что тактика врага остается неизменной. Однако сейчас россияне немного сбавили темп, возможно, перед зимой, когда мобилизационные способности спадают, предположил Романов.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: война, ворог, враг, река Оскол, СОУ, харьковщина, штурм;
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- • Дата публикации материала: 9 декабря 2024 в 16:31;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ не покидает попыток отбросить СОУ за рубеж реки Оскол на Харьковщине.".