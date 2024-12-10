СОУ контратакуют около Двуречной, россияне пытаются удержать плацдарм у Оскола
В Институте изучения войны (ISW) сообщили, что россияне пытаются наступать на Харьковском и Купянском направлениях. Однако, в отличие от украинских бойцов, безуспешно.
По данным российских источников, ВСУ контратакуют на Купянщине, в районе Двуречной. Тем временем оккупанты пытаются удержать плацдарм на правом берегу Оскола.
«Российские блогеры утверждали, что российские войска продвинулись из Зеленого Гая (к западу от Сватово) в направлении Боровой (юго-западнее Зеленого Гая) и пытаются перекрыть украинские наземные линии связи в этом районе, чтобы создать плацдарм для дальнейшего нападения на Боровую», – уточнили в ISW.
Также враг штурмовал наши позиции и на севере Харьковщины. Как передают аналитики, атаки в районе Высокой Яруги, Липцев, Волчанска и Глубокого все же не увенчались успехом.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, аналитика, институт изучения войны, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 10 декабря 2024 в 07:29;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Институте изучения войны (ISW) сообщили, что россияне пытаются наступать на Харьковском и Купянском направлении. Однако, в отличие от украинских бойцов, безуспешно.".