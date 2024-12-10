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СОУ контратакуют около Двуречной, россияне пытаются удержать плацдарм у Оскола

Украина 07:29   10.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
СОУ контратакуют около Двуречной, россияне пытаются удержать плацдарм у Оскола

В Институте изучения войны (ISW) сообщили, что россияне пытаются наступать на Харьковском и Купянском направлениях. Однако, в отличие от украинских бойцов, безуспешно.

По данным российских источников, ВСУ контратакуют на Купянщине, в районе Двуречной. Тем временем оккупанты пытаются удержать плацдарм на правом берегу Оскола.

«Российские блогеры утверждали, что российские войска продвинулись из Зеленого Гая (к западу от Сватово) в направлении Боровой (юго-западнее Зеленого Гая) и пытаются перекрыть украинские наземные линии связи в этом районе, чтобы создать плацдарм для дальнейшего нападения на Боровую», – уточнили в ISW.

Также враг штурмовал наши позиции и на севере Харьковщины. Как передают аналитики, атаки в районе Высокой Яруги, Липцев, Волчанска и Глубокого все же не увенчались успехом.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 10 декабря 2024 в 07:29;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Институте изучения войны (ISW) сообщили, что россияне пытаются наступать на Харьковском и Купянском направлении. Однако, в отличие от украинских бойцов, безуспешно.".