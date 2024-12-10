«Угрожает окружением наших подразделений»: почему РФ стремится перейти Волчью

О ситуации на Волчанском направлении и попытках РФ форсировать реку Волчья рассказал в эфире нацмарафона начальник группы взаимодействия со СМИ бригады «ГАРТ» Александр Даниленко.

Он отметил, что одна из основных целей для россиян сейчас – форсировать речку Волчью. Враг не оставляет таких попыток еще с 10 мая, когда началась активная фаза их наступления на Харьковщине.

«Вот тогда они на реке Волчьей остановились в середине мая и больше они ее не пересекли. Но сейчас все их движения в Волчанске и прилегающих территориях так или иначе связаны именно с этой целью – пересечь реку Волчью», – отметил Даниленко.

Он уточняет: разрешить сделать это врагу ни в коем случае нельзя.

«Во-первых, они там мечтают создать так называемую «буферную зону». И во вторых, если они перейдут реку Волчья – это даст им предпосылки для дальнейшего возможного продвижения на Купянское направление и в свою очередь это чревато окружением наших подразделений СОУ, которые ведут борьбу с врагом на Купянском направлении», – сказал Даниленко.

Он также отметил, что сейчас Волчанск под постоянными обстрелами, не прекращаются и штурмы. Как минимум десять штурмов ВС РФ Силы обороны отбивают ежедневно.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»