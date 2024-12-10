Работа нашей ПВО по БПЛА, «прилеты» по домам – подробности обстрелов области

Утром 10 декабря начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в течение суток «прилеты» зафиксировали в Купянском и Богодуховском районе.

Накануне утром враг бил по Купянской громаде. Вначале в 09:00 «прилетело» по Купянску-Узловому. Там вследствие обстрела разрушен дом.

Повторный обстрел начался примерно через десять минут, пишет Синегубов.

«09:09 Купянский р-н, Двуречанская ТГ, с. Кутьковка. В результате вражеского обстрела поврежден дом», – добавил начальник ХОВА.

Также, по его данным, неспокойно было и в Богодуховском районе. Силы ПВО работали против дрона, который обнаружили над селом Риздвяное.