Работа нашей ПВО по БПЛА, «прилеты» по домам – подробности обстрелов области
Утром 10 декабря начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в течение суток «прилеты» зафиксировали в Купянском и Богодуховском районе.
Накануне утром враг бил по Купянской громаде. Вначале в 09:00 «прилетело» по Купянску-Узловому. Там вследствие обстрела разрушен дом.
Повторный обстрел начался примерно через десять минут, пишет Синегубов.
«09:09 Купянский р-н, Двуречанская ТГ, с. Кутьковка. В результате вражеского обстрела поврежден дом», – добавил начальник ХОВА.
Также, по его данным, неспокойно было и в Богодуховском районе. Силы ПВО работали против дрона, который обнаружили над селом Риздвяное.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: обстрелы, прилеты, синегубов, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 10 декабря 2024 в 08:17;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 10 декабря начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в течение суток «прилеты» зафиксировали в Купянском и Богодуховском районе.".