Синегубов: пятеро пострадавших в Лозовском районе, был ракетный удар
Иллюстративное фото. Источник: пресс-служба ХГС
Подробности ракетного удара по Лозовскому району сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Оккупанты ударили по г. Златополь Лозовского района. По предварительным данным – враг нанес ракетный удар», – уточнил Синегубов.
На данный момент известно о пятерых пострадавших. Подробности обстрела устанавливают, добавил начальник ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 10 декабря 2024 в 10:17;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подробности ракетного удара по Лозовскому району сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".