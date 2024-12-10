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Синегубов: пятеро пострадавших в Лозовском районе, был ракетный удар

Происшествия 10:17   10.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
Синегубов: пятеро пострадавших в Лозовском районе, был ракетный удар Иллюстративное фото. Источник: пресс-служба ХГС

Подробности ракетного удара по Лозовскому району сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Оккупанты ударили по г. Златополь Лозовского района. По предварительным данным – враг нанес ракетный удар», – уточнил Синегубов.

На данный момент известно о пятерых пострадавших. Подробности обстрела устанавливают, добавил начальник ХОВА.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 10 декабря 2024 в 10:17;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подробности ракетного удара по Лозовскому району сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".