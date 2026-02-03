Удар БпЛА по дому в Харькове: продолжается поисково-спасательная операция 📹
Днем 3 февраля «Шахед» ударил по жилому дому в Салтовском районе. Появились фото и видео последствий атаки.
Глава ХОВА Олег Синегубов уточнил, что БпЛА попал на уровне пятого этажа, в результате чего возник пожар.
«Огонь распространился до второго этажа, предварительно могли быть повреждены перекрытия дома», — отметил он.
Сейчас известно о шести пострадавших. Предварительно, тяжело раненых нет.
«Параллельно идет поисково-спасательная операция: специалисты обследуют квартиры, чтобы убедиться, что под завалами или в помещениях не осталось людей», – уточнил Синегубов.
По данным ГСЧС Украины, трех человек спасли чрезвычайники. На месте удара работают 65 спасателей и 16 единиц техники ГСЧС.
Видео: ГСЧС Украины
Напомним, взрыв прогремел в Харькове около 14:50. По предварительным данным мэра Игоря Терехова, «Шахед» попал в пятиэтажку. Произошел пожар, выгорели три верхних этажа.
Категории: Происшествия, Харьков; Теги: дім, дом, новости Харькова, последствия, шахеды;
