Удар БпЛА по дому в Харькове: продолжается поисково-спасательная операция 📹

Происшествия 16:50   03.02.2026
Виктория Яковенко
Удар БпЛА по дому в Харькове: продолжается поисково-спасательная операция 📹 Фото: Олег Синегубов

Днем 3 февраля «Шахед» ударил по жилому дому в Салтовском районе. Появились фото и видео последствий атаки.

Глава ХОВА Олег Синегубов уточнил, что БпЛА попал на уровне пятого этажа, в результате чего возник пожар.

«Огонь распространился до второго этажа, предварительно могли быть повреждены перекрытия дома», — отметил он.

Сейчас известно о шести пострадавших. Предварительно, тяжело раненых нет.

«Параллельно идет поисково-спасательная операция: специалисты обследуют квартиры, чтобы убедиться, что под завалами или в помещениях не осталось людей», – уточнил Синегубов.

удар по дому на Салтовке
Фото: Олег Синегубов
удар по дому на Салтовке
Фото: Олег Синегубов
удар по дому на Салтовке
Фото: Олег Синегубов
удар по дому на Салтовке
Фото: Олег Синегубов

По данным ГСЧС Украины, трех человек спасли чрезвычайники. На месте удара работают 65 спасателей и 16 единиц техники ГСЧС.

Видео: ГСЧС Украины

удар по дому на Салтовке
Фото: ГСЧС Украины
удар по дому на Салтовке
Фото: ГСЧС Украины

Напомним, взрыв прогремел в Харькове около 14:50. По предварительным данным мэра Игоря Терехова, «Шахед» попал в пятиэтажку. Произошел пожар, выгорели три верхних этажа.

Автор: Виктория Яковенко
