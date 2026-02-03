Удар БпЛА по будинку в Харкові: триває пошуково-рятувальна операція 📹

Вдень 3 лютого «шахед» вдарив по житловому будинку в Салтівському районі. З’явилися фото та відео наслідків атаки.

Голова ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що БпЛА влучив на рівні п’ятого поверху, внаслідок чого виникла пожежа.

«Вогонь поширився до другого поверху, попередньо могли бути пошкоджені перекриття будинку», – зазначив він.

Наразі відомо про шістьох постраждалих. Попередньо, тяжко поранених немає.

«Паралельно триває пошуково-рятувальна операція: фахівці обстежують квартири, щоб переконатися, що під завалами чи у приміщеннях не залишилося людей», – уточнив Синєгубов.

За даними ДСНС України, трьох людей врятували надзвичайники. На місці удару працюють 65 рятувальників та 16 одиниць техніки ДСНС.

Відео: ДСНС України

Нагадаємо, вибух пролунав у Харкові близько 14:50. За попередніми даними мера Ігоря Терехова, «шахед» влучив у пʼятиповерхівку. Сталася пожежа, вигоріли три верхні поверхи.