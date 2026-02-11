Чому в Харкові вимикають світло в домах, де немає тепла – пояснення обленерго

Уникнути відключень електроенергії у будинках без централізованого опалення на сьогодні проблематично, адже хоча б на кілька годин на добу вона має з’являтися у всіх – і тих, хто користується електроплитами, і тих, хто обігрівається електрикою, заявили в АТ «Харківобленерго».

У компанії наголосили, що тривалі відключення світла у Харкові відбуваються так само, як і в інших регіонах. Об’єднана енергосистема України включає генерацію, систему передачі та розподілу, і з кожним днем ​​нові енергооб’єкти зазнають пошкоджень через російські обстріли.

В обленерго зазначили, що обсяги електроенергії останнім часом суттєво зменшились через пошкодження важливих підстанцій в Україні та на Харківщині зокрема. Наявні ресурси, яких критично не вистачає, розподіляють між усіма споживачами. Значні обсяги електроенергії спрямовують на роботу критичної інфраструктури Харківщини: системи тепло- та водопостачання, водовідведення, електротранспорт, медустанови, а також об’єкти, що захищають небо.

“Ситуація ускладнюється вкрай низькими температурами та відсутністю або недостатнім опаленням в частині обласного центру. Для обігріву люди змушені більше користуватися електроприладами, відповідно зростає і споживання. Це напряму впливає на обсяг електроенергії, який можна розподілити… Працівники “Харківобленерго” є такими ж мешканцями Харкова та Харківської області, як і всі інші. Ми живемо і працюємо в тих самих умовах: так само збираємося на роботу у темряві й повертаємося додому в холодні квартири без опалення. Але продовжуємо щодня робити все можливе, щоб наші мережі працювали настільки стабільно, наскільки це дозволяють обставини. Просимо з розумінням ставитися до ситуації та зберігати спокій. Усім зараз непросто”, – йдеться в роз’ясненні обленерго.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, в ніч проти 3 лютого військові РФ “практично зруйнували” ТЕЦ-5. Також під ударами були електропідстанції «Харківська» та «Залютине». Внаслідок цього було припинено теплопостачання 929 об’єктів, з яких 853 — житлові будинки. Без тепла залишилося майже 105 тисяч абонентів. Голова ХОВА Олег Синєгубов заявляв, що споживачам без опалення не вимикатимуть електрику. 10 лютого мер Ігор Терехов констатував, що ситуація із теплопостачанням 853 будинків залишається дуже важкою. 11 лютого він публічно звернувся до керівництва «Укренерго» та до міністра енергетики Дениса Шмигаля. Мер наголосив: обіцянка, що в будинках без теплопостачання електрику вимикатимуть не більше ніж на чотири години, має бути виконана. Відключення по 15-19 годин на добу неприйнятні для Харкова, додав Терехов.