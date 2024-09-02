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С-300, «искандеры», БПЛА, «торнадо»: полиция сообщила, чем били по Харьковщине

Происшествия 08:45   02.09.2024
Оксана Горун
С-300, «искандеры», БПЛА, «торнадо»: полиция сообщила, чем били по Харьковщине

 «За прошедшие сутки вооруженные силы рф, нарушая законы и обычаи войны, наносили удары по гражданскому населению Харькова и области из артиллерии, РСЗО «Торнадо», ЗРК «С-300 \400», били «искандерами», БПЛА», — сообщил утром 2 сентября начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

Масштабной ракетной атаке 1 сентября подвергся Харьков. По городу ударили ракеты «Искандер» и С-300.

«Повреждены спорткомплекс, торговый центр, частные дома, автомобили, помещения магазинов, аптек, многоквартирные дома и частные домовладения. Ранены почти 50 гражданских людей, среди них семеро детей», — проинформировал Владимир Тимошко.

По селу Старый Мерчик 1 сентября ударили из РСЗО «Торнадо-С». Там ранены двое гражданских.

Также раненые и погибшая есть в Купянске: 1 сентября от артобстрела пострадали мужчина и женщина, уже 2 сентября — погибла гражданская. Женщину оккупанты ранили в селе Глушковка, мужчину — в Купянске-Узловом. Еще три гражданским пострадали от ракетного удара по Люботину.

Читайте также: Главные новости Харькова 2 сентября: взрывы ночью и утром, есть пострадавшая

Кроме того, в течение суток под ударами РФ были Дергачи (разрушены и повреждены пять жилых домов, хозяйственные постройки, линия электропередач) и село Рубежное (возник пожар в частном доме и лесу). В этих случаях обошлось без пострадавших.

Автор: Оксана Горун
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  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что " «За прошедшие сутки вооруженные силы рф, нарушая законы и обычаи войны, наносили удары по гражданскому населению Харькова и области из артиллерии, РСЗО «Торнадо», ЗРК «С-300 \400», били «искандерами», БПЛА», — сообщил утром 2 сентября начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко".