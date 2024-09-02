С-300, «искандеры», БПЛА, «торнадо»: полиция сообщила, чем били по Харьковщине
«За прошедшие сутки вооруженные силы рф, нарушая законы и обычаи войны, наносили удары по гражданскому населению Харькова и области из артиллерии, РСЗО «Торнадо», ЗРК «С-300 \400», били «искандерами», БПЛА», — сообщил утром 2 сентября начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.
Масштабной ракетной атаке 1 сентября подвергся Харьков. По городу ударили ракеты «Искандер» и С-300.
«Повреждены спорткомплекс, торговый центр, частные дома, автомобили, помещения магазинов, аптек, многоквартирные дома и частные домовладения. Ранены почти 50 гражданских людей, среди них семеро детей», — проинформировал Владимир Тимошко.
По селу Старый Мерчик 1 сентября ударили из РСЗО «Торнадо-С». Там ранены двое гражданских.
Также раненые и погибшая есть в Купянске: 1 сентября от артобстрела пострадали мужчина и женщина, уже 2 сентября — погибла гражданская. Женщину оккупанты ранили в селе Глушковка, мужчину — в Купянске-Узловом. Еще три гражданским пострадали от ракетного удара по Люботину.
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Кроме того, в течение суток под ударами РФ были Дергачи (разрушены и повреждены пять жилых домов, хозяйственные постройки, линия электропередач) и село Рубежное (возник пожар в частном доме и лесу). В этих случаях обошлось без пострадавших.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: загиблі, Искандеры, новости Харькова, обстрелы, погибшие, поранені, разрушения, руйнування, С-300, тимошко;
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- • Дата публикации материала: 2 сентября 2024 в 08:45;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что " «За прошедшие сутки вооруженные силы рф, нарушая законы и обычаи войны, наносили удары по гражданскому населению Харькова и области из артиллерии, РСЗО «Торнадо», ЗРК «С-300 \400», били «искандерами», БПЛА», — сообщил утром 2 сентября начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко".