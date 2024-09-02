27 человек остаются в больницах после ударов по Харькову — ХОВА

Среди раненых в результате ударов, которые армия РФ нанесла по городу с 30 августа по 1 сентября, три человека в тяжелом состоянии, один — в крайне тяжелом, сообщил утром 2 сентября начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В результате вражеских ракетных ударов по Харькову в период с 30 августа по 1 сентября в учреждениях здравоохранения области находятся 27 человек, в том числе семь детей. Среди взрослых три пациента – в тяжелом состоянии, один – в крайне тяжелом. По данным врачей, состояние детей удовлетворительное, с положительной динамикой», — сообщил Синегубов.

Напомним, взрывы в Харькове гремели после 13:00. Начальник ХОВА Олег Синегубов информировал, что враг нанес около десяти ударов по трем локациям: Дворцу спорта, торговому центру в Салтовском районе и рядом с гидропарком в Киевском районе. Позже он сообщил, что двое взрослых и двое детей — в тяжелом состоянии. В течение дня постоянно сообщали об увеличенни количества пострадавших. Как информировал мэр Игорь Терехов, в результате удара по Салтовскому району поврежден газопровод, он загорелся. По данным руководителя облпрокуратуры Александра Фильчакова, ракеты ударили по трем районам города. В Немышлянском разрушен Дворец спорта, в Салтовском — ракеты упали в нескольких метрах от входа в гипермаркет, в Киевском — в частном секторе. По территории Дворца спорта ударило сразу несколько ракет, среди пострадавших в Харькове — семеро детей, из них два мальчика в возрасте трех месяцев. Станция метро «Академика Павлова» после обстрела работала в режиме укрытия, поезда проезжали ее без остановок. В 14:43 движение по Салтовской линии возобновили в обычном режиме. Утром 2 сентября начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате ракетной атаки по Харькову пострадали 50 человек, в том числе — 7 детей, два медика и два спасателя. Один из пострадавших медиков — 21-летний фельдшер «скорой» Евгений Юрко — получил тяжелое ранение, осколок пробил ему голову. По данным прокуратуры, очень тяжелые ранения — у нескольких пострадавших, около половины людей — легко ранены.