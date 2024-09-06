Що залишила від села на Харківщині лісова пожежа: відео з коптера
Вигоріло близько половини села Студенок на Харківщині. Там вирувала пожежа, що прийшла лісами з Донецької області. Відео з місця опублікував начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції Харківської області Сергій Болвінов.
“Кожен сантиметр території досліджуємо після пожежі в селі Студенок що на Ізюмщині. З землі та з повітря, залучили дрони, а слідчі обходять кожне подвір’я. Знищені або пошкоджені полум’ям тут триста вісім будинків – це майже половина села. Згоріла й будівля старостату“, – повідомив Болвінов.
Він зазначив, що поліція працює із тими, хто втратив житло. Люди звертаються, щоб набути статусу потерпілих.
Відео: Сергій Болвінов/фейсбук
“Пожежа розпочалася з лісгоспу на Донеччині. А через сильні пориви вітру з боку Святогірська швидко перекинулася на Студенок. Причини займання наразі з’ясовують наші колеги з Донецької поліції, з ними ми постійно на зв’язку”, – доповнив головний слідчий Харківської області.
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Нагадаємо, у цьому районі триває масштабна лісова пожежа – вона виникла через бойові дії на Донеччині та перекинулася на Харківщину. 2 вересня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що в Оскільській громаді Ізюмського району вогнем охоплено близько 1200 гектарів лісу, у зв’язку з чим із села Студенок евакуювали 200 людей. Вранці 3 вересня він поінформував, що до гасіння пожежі залучені працівники ДСНС Харківської, Полтавської, Дніпропетровської та Черкаської областей. Усього – 77 одиниць техніки та 275 осіб особового складу. Вже постраждали двоє людей – місцева мешканка та співробітник ДСНС. Вогонь суттєво зруйнував село Студенок – там вигоріло понад 130 домоволодінь, де мешкало 205 осіб. Проте до села повертаються люди, яких раніше евакуювали. Вогонь також погрожував поширитися на Оскіл, проте пожежу вдалося локалізувати.
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- Категорії: Події, Репортаж, Харків; Теги: Болвінов, лесной пожар, новини Харкова, пожежа, село, студенок;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Вересня 2024 в 12:12;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вигоріло близько половини села Студенок на Харківщині. Там вирувала пожежа, що прийшла лісами з Донецької області. Відео з місця опублікував начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції Харківської області Сергій Болвінов".