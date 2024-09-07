Леса Харьковщины в огне: в ГСЧС назвали локации десяти пожаров в области
Десять лесных пожаров бушевали в Харьковской области по состоянию на 14:00 7 сентября, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
☑️вблизи села Студенок Изюмского района горит лес на площади 1650 га;
☑️вблизи села Скрипаи Чугуевского района горит лес на площади 600 га;
☑️вблизи села Новоплатоновка Боровской громады Изюмского района — пожар на площади 0,4 га;
☑️недалеко от поселка Боровая Изюмского района бушуют два лесных пожара на общей площади 2 га;
☑️недалеко от села Подлиман Боровской громады Изюмского района горит хвойная подстилка на площади 0,4 га;
☑️близ села Богуславка Боровской громады Изюмского района горит лес на площади более 2 га;
☑️вблизи села Лосевка Волчанской громады Чугуевского района горит хвойная подстилка на площади 0,5 га;
☑️вблизи поселка Васищево Харьковского района горит хвойная подстилка на площади 1 га;
☑️вблизи поселка Ковшаровка Купянского района — пожар на площади 1 га.
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Напомним, масштабный лесной пожар возник из-за боевых действий в Донецкой области и перекинулся на Харьковщину. 2 сентября начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в Оскольской громаде Изюмского района огнем охвачено около 1200 гектаров леса, в связи с чем из села Студенок эвакуировали 200 человек. Утром 3 сентября он проинформировал, что к тушению пожара привлечены работники ГСЧС Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Черкасской областей. Всего – 77 единиц техники 275 человек личного состава. Огонь существенно разрушил село Студенок — там выгорело более 130 домовладений, где проживали 205 человек. Тем не менее в село возвращаются люди, которых ранее эвакуировали. Огонь также угрожал распространиться на село Оскол, однако пожар удалось локализировать.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, лесной пожар, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 7 сентября 2024 в 15:39;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Десять лесных пожаров бушевали в Харьковской области по состоянию на 14:00 7 сентября, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.".