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Леса Харьковщины в огне: в ГСЧС назвали локации десяти пожаров в области

Происшествия 15:39   07.09.2024
Елена Нагорная
Леса Харьковщины в огне: в ГСЧС назвали локации десяти пожаров в области

Десять лесных пожаров бушевали в Харьковской области по состоянию на 14:00 7 сентября, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

☑️вблизи села Студенок Изюмского района горит лес на площади 1650 га;

☑️вблизи села Скрипаи Чугуевского района горит лес на площади 600 га;

☑️вблизи села Новоплатоновка Боровской громады Изюмского района — пожар на площади 0,4 га;

☑️недалеко от поселка Боровая Изюмского района бушуют два лесных пожара на общей площади 2 га;

☑️недалеко от села Подлиман Боровской громады Изюмского района горит хвойная подстилка на площади 0,4 га;

☑️близ села Богуславка Боровской громады Изюмского района горит лес на площади более 2 га;

☑️вблизи села Лосевка Волчанской громады Чугуевского района горит хвойная подстилка на площади 0,5 га;

☑️вблизи поселка Васищево Харьковского района горит хвойная подстилка на площади 1 га;

☑️вблизи поселка Ковшаровка Купянского района — пожар на площади 1 га.

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Напомним, масштабный лесной пожар возник из-за боевых действий в Донецкой области и перекинулся на Харьковщину. 2 сентября начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в Оскольской громаде Изюмского района огнем охвачено около 1200 гектаров леса, в связи с чем из села Студенок эвакуировали 200 человек. Утром 3 сентября он проинформировал, что к тушению пожара привлечены работники ГСЧС Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Черкасской областей. Всего – 77 единиц техники 275 человек личного состава. Огонь существенно разрушил село Студенок — там выгорело более 130 домовладений, где проживали 205 человек. Тем не менее в село возвращаются люди, которых ранее эвакуировали. Огонь также угрожал распространиться на село Оскол, однако пожар удалось локализировать.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 7 сентября 2024 в 15:39;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Десять лесных пожаров бушевали в Харьковской области по состоянию на 14:00 7 сентября, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.".