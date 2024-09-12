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В селе Студенок восстанавливают коммуникации после пожара – Синегубов (видео)

Общество 16:40   12.09.2024
Виктория Яковенко
В селе Студенок восстанавливают коммуникации после пожара – Синегубов (видео) скриншот

Глава ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях масштабного пожара в селе Студенок на Харьковщине, который наконец удалось полностью потушить.

«Пожар уничтожил и повредил более 350 домов и других зданий, из которых 121 было жилое. Уничтожены 1620 гектаров лесного массива. Травмированы семь человек. Люди возвращаются, по нашей информации, более 100 семей вернулись. Сейчас восстановлено частично электроснабжение, далее продолжаем возобновлять предоставление коммунальных услуг по этому населенному пункту», — рассказал Синегубов.

Причина пожара, по словам Синегубова, – военные действия.

«Ну и дальше уже наши административные решения, которые мы должны принять, для того чтобы люди могли подаваться на получение компенсации за поврежденное и уничтоженное имущество через программу «єВідновлення». УВКБ ООН инициировала выплату каждому, чье имущество пострадало по 10 800 грн», — добавил глава ХОВА.

Видео: Олег Синегубов

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 12 сентября 2024 в 16:40;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях масштабного пожара в селе Студенок на Харьковщине, который наконец удалось полностью потушить.".