Пожежа в екосистемі: ймовірного палія піймали під Харковом (фото)
Фото: Олександр Гололобов
В селі Черкаська Лозова поліцейські затримали палія, повідомив голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов.
«Людина випалювала дроти, через що стався підпал в екосистемі», – написав Гололобов.
За його словами, на затриманого склали адмінпротокол.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: гололобов, поджигатель, пожежа, Харків, черкасская лозовая, экосистема;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Вересня 2024 в 14:30;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В селі Черкаська Лозова поліцейські затримали палія, повідомив голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов.".