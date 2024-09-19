Пожежа в екосистемі: ймовірного палія піймали під Харковом (фото)

В селі Черкаська Лозова поліцейські затримали палія, повідомив голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов.

«Людина випалювала дроти, через що стався підпал в екосистемі», – написав Гололобов.

За його словами, на затриманого склали адмінпротокол.