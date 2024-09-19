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Пожежа в екосистемі: ймовірного палія піймали під Харковом (фото)

Суспільство 14:30   19.09.2024
Вікторія Яковенко
Пожежа в екосистемі: ймовірного палія піймали під Харковом (фото) Фото: Олександр Гололобов

В селі Черкаська Лозова поліцейські затримали палія, повідомив голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов.

«Людина випалювала дроти, через що стався підпал в екосистемі», – написав Гололобов.

За його словами, на затриманого склали адмінпротокол.

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Фото: Олександр Гололобов
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Фото: Олександр Гололобов

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Вересня 2024 в 14:30;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В селі Черкаська Лозова поліцейські затримали палія, повідомив голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов.".