Пожар в экосистеме: вероятного поджигателя поймали под Харьковом (фото)

В селе Черкасская Лозовая полицейские задержали поджигателя, сообщил глава Малоданиловской громады Александр Гололобов.

«Мужчина выжигал провода, из-за чего произошел поджог в экосистеме», – написал Гололобов.

По его словам, на задержанного составил админпротокол.