Пожар в экосистеме: вероятного поджигателя поймали под Харьковом (фото)
Фото: Александр Гололобов
В селе Черкасская Лозовая полицейские задержали поджигателя, сообщил глава Малоданиловской громады Александр Гололобов.
«Мужчина выжигал провода, из-за чего произошел поджог в экосистеме», – написал Гололобов.
По его словам, на задержанного составил админпротокол.
Читайте также: Поджоги уже начинают быть похожими на диверсию — глава громады под Харьковом
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: гололобов, поджигатель, пожары, Харьков, черкасская лозовая, экосистема;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Пожар в экосистеме: вероятного поджигателя поймали под Харьковом (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 19 сентября 2024 в 14:30;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Черкасская Лозовая полицейские задержали поджигателя, сообщил глава Малоданиловской громады Александр Гололобов.".