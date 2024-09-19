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Пожар в экосистеме: вероятного поджигателя поймали под Харьковом (фото)

Общество 14:30   19.09.2024
Виктория Яковенко
Пожар в экосистеме: вероятного поджигателя поймали под Харьковом (фото) Фото: Александр Гололобов

В селе Черкасская Лозовая полицейские задержали поджигателя, сообщил глава Малоданиловской громады Александр Гололобов.

«Мужчина выжигал провода, из-за чего произошел поджог в экосистеме», – написал Гололобов.

По его словам, на задержанного составил админпротокол.

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Фото: Александр Гололобов
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Фото: Александр Гололобов

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 19 сентября 2024 в 14:30;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Черкасская Лозовая полицейские задержали поджигателя, сообщил глава Малоданиловской громады Александр Гололобов.".