ДСНС: 71 пожежа виникла за добу у природних екосистемах Харківщини
Пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області поінформувала про пожежі, що виникли у природних екосистемах, а також – через ворожі обстріли області.
“Загалом зафіксовано 71 випадок нових пожеж у природних екосистемах на загальній площі понад 53 га. В Ізюмському районі на території Високобірського лісництва триває гасіння лісової пожежі, площа якої досягла 983 га”, – розповіли у ДСНС.
П’ять пожеж виникли в області через обстріл, усі – у Куп’янському районі. Горів навчальний заклад, приватні домоволодіння та авто. Усього за добу рятувальники виїжджали гасити пожежі 93 рази.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Вересня 2024 в 08:17;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області поінформувала про пожежі, що виникли у природних екосистемах, а також – через ворожі обстріли області.".