Синєгубов: вранці ЗС РФ обстріляли Чугуївський район, є постраждалі
Начальник ХОВА Олег Синєгубов 20 вересня повідомив про наслідки обстрілів Харківської області за минулу добу. А також – розповів про ранковий удар по Чугуївському району.
«20 вересня, 08:00, Чугуївський район, с. Шестакове. Внаслідок обстрілу з РСЗВ по фермі постраждали дві особи, госпіталізовані», – уточнив Синєгубов.
Крім того, внаслідок ворожих обстрілів Харківщини напередодні постраждали ще двоє людей.
“16:43 Чугуївський р-н., Вовчанська ТГ., смт., Вільча. Внаслідок обстрілу постраждав 85-річний чоловік. 16:38 Куп’янський р-н, м. Куп’янськ. Постраждав 65-річний чоловік внаслідок ворожих обстрілів”, – додав Синєгубов.
А о 22:00 у Куп’янську-Вузловому окупанти перебили газову трубу, пошкоджена багатоповерхівка.
В решті населених пунктів області внаслідок “прильотів” постраждалих немає, додав начальник ХОВА.
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- Категорії: Україна, Харків; Теги: зведення, обстріли, Олег Синегубов, пострадалі;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Вересня 2024 в 09:02;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов 20 вересня повідомив про наслідки обстрілів Харківської області за минулу добу. А також – розповів про ранковий удар по Чугуївському району.".