КАБи вдарили по Слобідському та Основ’янському районах Харкова: є постраждалі
Двома керованими авіабомбами вдарила авіація РФ по Харкову після 16:45, повідомив мер Ігор Терехов.
За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, влучання зафіксовані у Слобідському та Основ’янському районах.
Синєгубов також повідомив, що двоє людей постраждали в Основ’янському районі.
Пізніше він додав, що кількість постраждалих зросла до трьох.
Нагадаємо, вибухи пролунали у Харкові після 16:45.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Вересня 2024 в 17:17;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двома керованими авіабомбами вдарила авіація РФ по Харкову після 16:45, повідомив мер Ігор Терехов.".