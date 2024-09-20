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КАБи вдарили по Слобідському та Основ’янському районах Харкова: є постраждалі

Події 17:17   20.09.2024
Олена Нагорна
КАБи вдарили по Слобідському та Основ’янському районах Харкова: є постраждалі

Двома керованими авіабомбами вдарила авіація РФ по Харкову після 16:45, повідомив мер Ігор Терехов.

За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, влучання зафіксовані у Слобідському та Основ’янському районах.

Синєгубов також повідомив, що двоє людей постраждали в Основ’янському районі.

Пізніше він додав, що кількість постраждалих зросла до трьох.

Нагадаємо, вибухи пролунали у Харкові після 16:45.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Вересня 2024 в 17:17;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двома керованими авіабомбами вдарила авіація РФ по Харкову після 16:45, повідомив мер Ігор Терехов.".