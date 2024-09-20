КАБи вдарили по Слобідському та Основ’янському районах Харкова: є постраждалі

Двома керованими авіабомбами вдарила авіація РФ по Харкову після 16:45, повідомив мер Ігор Терехов.

За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, влучання зафіксовані у Слобідському та Основ’янському районах.

Синєгубов також повідомив, що двоє людей постраждали в Основ’янському районі.

Пізніше він додав, що кількість постраждалих зросла до трьох.

Нагадаємо, вибухи пролунали у Харкові після 16:45.