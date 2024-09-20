На Харків скинули ФАБ-250: Фільчаков повідомив деталі й показав уламки (відео)
Дві авіабомби, попередньо ФАБ-250 з УМПК, скинула авіація РФ на Харків близько 16:45. Одна з них упала у промисловій зоні у Слобідському районі, друга – на території транспортного підприємства в Основ’янському районі.
Внаслідок авіаудару троє людей отримали уламкові поранення середньої тяжкості та були ушпиталені, розповів керівник облпрокуратури Олександр Фільчаков.
За його даними, бомби на Харків скинув російський винищувач Су-34 із повітряного простору Бєлгорода. Також Фільчаков показав, який вигляд мають уламки ФАБ-250 з УМПК.
Відео: пресслужба Харківської облпрокуратури
Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).
Нагадаємо, вибухи пролунали у Харкові після 16:45. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, було два КАБи, влучання зафіксовані у Слобідському та Основ’янському районах. Постраждали три людини.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: авіаудар, Александр Фильчаков, бомбы, вибухи, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Вересня 2024 в 18:48;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дві авіабомби, попередньо ФАБ-250 з УМПК, скинула авіація РФ на Харків близько 16:45. Одна з них упала у промисловій зоні у Слобідському районі, друга – на території транспортного підприємства в Основ’янському районі.".