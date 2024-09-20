Удары по Харькову: четверо пострадавших, в центре повреждены больница и отель

Попадания двух вражеских бомб зафиксировали в Шевченковском районе Харькова и еще одной — в Киевском районе, сообщает мэр Игорь Терехов.

По его информации, пострадали четыре человека, среди которых 10-летний ребенок с острой реакцией на стресс.

Один из КАБов влетел в проезжую часть в самом центре Харькова, сообщил начальник ХОВА Олега Синегубова

«Горит автомобиль. Повреждены киоски, остекление зданий больницы, отель, возле которого уже было ранее вражеское попадание», — проинформировал Синегубов.

Напомним, несколько взрывов было слышно в Харькове около 22:40. Мэр Игорь Терехов сообщил, что прилетело по центральному району Харькова, возле медицинского учреждения.

Также напомним, двумя ФАБ-250 с УМПК ударила вражеская авиация по Харькову около 16:45. Одна из бомб упала в промышленной зоне в Слободском районе, вторая — на территории транспортного предприятия в Основянском районе. В результате авиаудара трое мужчин получили осколочные ранения средней тяжести и были госпитализированы.