Удары по Харькову: четверо пострадавших, в центре повреждены больница и отель
Попадания двух вражеских бомб зафиксировали в Шевченковском районе Харькова и еще одной — в Киевском районе, сообщает мэр Игорь Терехов.
По его информации, пострадали четыре человека, среди которых 10-летний ребенок с острой реакцией на стресс.
Один из КАБов влетел в проезжую часть в самом центре Харькова, сообщил начальник ХОВА Олега Синегубова
«Горит автомобиль. Повреждены киоски, остекление зданий больницы, отель, возле которого уже было ранее вражеское попадание», — проинформировал Синегубов.
Напомним, несколько взрывов было слышно в Харькове около 22:40. Мэр Игорь Терехов сообщил, что прилетело по центральному району Харькова, возле медицинского учреждения.
Также напомним, двумя ФАБ-250 с УМПК ударила вражеская авиация по Харькову около 16:45. Одна из бомб упала в промышленной зоне в Слободском районе, вторая — на территории транспортного предприятия в Основянском районе. В результате авиаудара трое мужчин получили осколочные ранения средней тяжести и были госпитализированы.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, Игорь Терехов, Олег Синегубов, прилеты, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 20 сентября 2024 в 23:20;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Попадания двух вражеских бомб зафиксировали в Шевченковском районе Харькова и еще одной — в Киевском районе, сообщает мэр Игорь Терехов.".