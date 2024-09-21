Прилет по Харькову: видео с регистратора опубликовала полиция
После удара по Харькову трех КАБов за медицинской помощью обратились девять человек, среди них дети 10 и 12 лет, проинформировали в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
«20 сентября около 22:40 россияне ударили, предварительно, КАБами по центральной части города. Зафиксированы попадания в Шевченковском, Киевском и Холодногорском районах. Пострадали девять граждан, в том числе двое детей. Повреждены здание областной больницы, гостиницы, киоски, частные дома, учебное заведение», — сообщили в ГУНП.
На месте работают следователи и криминалисты. Уголовное производство отрыли по факту нарушения законов и обычаев войны.
Напомним, несколько взрывов было слышно в Харькове около 22:40. Мэр Игорь Терехов сообщил, что прилетело по центральному району Харькова, возле медицинского учреждения. Позже он уточнил, что попадания двух вражеских бомб зафиксировали в Шевченковском районе Харькова и еще одной — в Киевском районе. Один из КАБов влетел в проезжую часть в самом центре Харькова, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Там загорелся автомобиль, повреждены киоски, остекление зданий больницы и отель, возле которого уже прилетало.
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- • Дата публикации материала: 21 сентября 2024 в 00:32;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После удара по Харькову трех КАБов за медицинской помощью обратились девять человек, среди них дети 10 и 12 лет, проинформировали в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области".