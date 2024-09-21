Удары трех КАБ по Харькову: последствия показали правоохранители (фото, видео)

Последствия вечерних «прилетов» по Харькову 20 сентября опубликовали в НПУ и прокуратуре.

«20 сентября около 22:40 россияне ударили, предварительно, КАБами по центральной части города. Зафиксированы попадания в Шевченковском, Киевском и Холодногорском районах», — отметили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В результате ударов повреждены здание областной больницы, гостиницы, киоски, частные дома и учебное заведение. Следователи открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).

Видео последствий также показали в Харьковской областной прокуратуре.

Видео: Харьковская областная прокуратура

Напомним, несколько взрывов было слышно в Харькове около 22:40. Мэр Игорь Терехов сообщил, что прилетело возле медицинского учреждения. Один из КАБов влетел в проезжую часть в самом центре Харькова, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Там загорелся автомобиль, повреждены киоски, остекление зданий больницы и отель, возле которого уже прилетало. В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что три авиационные бомбы попали в три района города: Киевский — на территорию предприятия, Шевченковский — в проезжую часть в нескольких десятках метров от больницы, а именно родильного отделения и Холодногорский — на территорию частного дома. По последним данным мэра Игоря Терехова, пострадали 15 человек, из трое — дети.