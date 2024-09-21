Удари трьох КАБів по Харкову: наслідки показали правоохоронці (фото, відео)
Наслідки вечірніх «прильотів» по Харкову 20 вересня опублікували у НПУ та прокуратурі.
«20 вересня близько 22:40 росіяни вдарили, попередньо, КАБами по центральній частині міста. Зафіксовані влучання у Шевченківському, Київському та Холодногірському районах», – зазначили у ГУ Нацполіції в Харківській області.
Внаслідок ударів пошкоджені будівля обласної лікарні, готелі, кіоски, приватні будинки та навчальний заклад. Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).
Відео наслідків також показали у Харківській обласній прокуратурі.
Відео: Харківська обласна прокуратура
Нагадаємо, кілька вибухів було чутно в Харкові близько 22:40. Мер Ігор Терехов повідомив, що прилетіло біля медичного закладу. Один із КАБів влетів у проїжджу частину в самому центрі Харкова, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Там загорівся автомобіль, пошкоджені кіоски, скління будівель лікарні та готель, біля якого вже прилітало. У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що три авіаційні бомби потрапили у три райони міста: Київський – на територію підприємства, Шевченківський – у проїжджу частину за кілька десятків метрів від лікарні, а саме пологового відділення та Холодногірський – на територію приватного будинку. За останніми даними мера Ігоря Терехова, постраждали 15 людей, із троє – діти.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Вересня 2024 в 06:23;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наслідки вечірніх «прильотів» по Харкову 20 вересня опублікували у НПУ та прокуратурі.".