Головні новини Харкова 21.09: удари КАБ – зросла кількість постраждалих
Фото: Василь Голосний
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
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Вже відомо про сім постраждалих через «прильоти» по Харкову вечері 20 вересня, з них двоє дітей 10-ти та 12-ти років й підліток 17 років
Одну людину шпиталізували, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
“Четверо пацієнтів лікарні, біля якої відбулося вороже влучання, також звернулися за допомогою, отримали легкі осколкові поранення”, – уточнив голова ХОВА Олег Синєгубов.
Як розповів на місці мер Харкова Ігор Терехов, пошкоджено контактну мережу та трамвайні колії.
“Дуже багато руйнувань – це лікарня, готель. Я не можу сказати, чому сюди цілився наш ворог, це центр Харкова, де знаходилися цивільні. Окрім цього є влучення, де постраждав приватний сектор. Тероризм РФ проти мирного населення Харкова”, – зазначив мер.
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- Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: КАБ, новини, прилет, сінєгубов, терехов, удары, Харків, хроника;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Вересня 2024 в 00:25;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".