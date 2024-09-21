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Головні новини Харкова 21.09: удари КАБ – зросла кількість постраждалих

Події 00:25   21.09.2024
Вікторія Яковенко
Головні новини Харкова 21.09: удари КАБ – зросла кількість постраждалих Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

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Вже відомо про сім постраждалих через «прильоти» по Харкову вечері 20 вересня, з них двоє дітей 10-ти та 12-ти років й підліток 17 років

Одну людину шпиталізували, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

“Четверо пацієнтів лікарні, біля якої відбулося вороже влучання, також звернулися за допомогою, отримали легкі осколкові поранення”, – уточнив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Як розповів на місці мер Харкова Ігор Терехов, пошкоджено контактну мережу та трамвайні колії.

“Дуже багато руйнувань – це лікарня, готель. Я не можу сказати, чому сюди цілився наш ворог, це центр Харкова, де знаходилися цивільні. Окрім цього є влучення, де постраждав приватний сектор. Тероризм РФ проти мирного населення Харкова”, – зазначив мер.

Читайте також: Головні новини 20 вересня: область у диму, “прильоти” по Харкову

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Вересня 2024 в 00:25;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".