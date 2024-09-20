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Головні новини Харкова 20 вересня: як минула ніч, місто й область у диму

Україна 07:45   20.09.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Головні новини Харкова 20 вересня: як минула ніч, місто й область у диму Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:45

У Харкові та Балаклії – зміг, у повітрі запах гару

Керівництво Балаклійської громади дало поради містянам, які актуальні й для харків’ян.

🔸Закрийте вікна та двері: це допоможе зменшити попадання диму в приміщення.

🔸Обмежте перебування на вулиці: якщо є можливість, уникайте прогулянок та тривалого перебування на відкритому повітрі.

🔸 Пийте достатню кількість води: це допоможе вивести з організму шкідливі речовини.

Фото: Оксана Горун

07:15

Ворог запускав КАБи, літали «шахеди»: тривога у Харкові та області тривала всю ніч 

Тривога на Харківщині тривала з 22:01 усю ніч без відбоїв. В основному, за даними Повітряних сил ЗСУ, через пуски ворожих КАБів і «шахедів». О 22:28 БПЛА рухалися через Харківщину до Полтавської області.

О 23:00 нова група “шахедів” летіла на Харківщину із Сумської області. А о 23:18 додалася ракетна небезпека. 

О 23.52 БПЛА з’явилися вже на півдні від Харкова. 

Нова група «шахедів» залетіла в регіон о 01:08.

А о 02:34 Повітряні сили знову оголосили про ракетну небезпеку.

О 05:00 начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив про загрозу авіаудару.

А також – про БПЛА над областю.

О 05:09, за даними Мельника, ворог знову запустив КАБи.

Відбій тривоги у Харкові та області (крім Липецької та Вовчанської громади) пролунав о 06:36.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Вересня 2024 в 07:45;

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