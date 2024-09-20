Головні новини Харкова 20 вересня: як минула ніч, місто й область у диму
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:45
У Харкові та Балаклії – зміг, у повітрі запах гару
Керівництво Балаклійської громади дало поради містянам, які актуальні й для харків’ян.
🔸Закрийте вікна та двері: це допоможе зменшити попадання диму в приміщення.
🔸Обмежте перебування на вулиці: якщо є можливість, уникайте прогулянок та тривалого перебування на відкритому повітрі.
🔸 Пийте достатню кількість води: це допоможе вивести з організму шкідливі речовини.
07:15
Ворог запускав КАБи, літали «шахеди»: тривога у Харкові та області тривала всю ніч
Тривога на Харківщині тривала з 22:01 усю ніч без відбоїв. В основному, за даними Повітряних сил ЗСУ, через пуски ворожих КАБів і «шахедів». О 22:28 БПЛА рухалися через Харківщину до Полтавської області.
О 23:00 нова група “шахедів” летіла на Харківщину із Сумської області. А о 23:18 додалася ракетна небезпека.
О 23.52 БПЛА з’явилися вже на півдні від Харкова.
Нова група «шахедів» залетіла в регіон о 01:08.
А о 02:34 Повітряні сили знову оголосили про ракетну небезпеку.
О 05:00 начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив про загрозу авіаудару.
А також – про БПЛА над областю.
О 05:09, за даними Мельника, ворог знову запустив КАБи.
Відбій тривоги у Харкові та області (крім Липецької та Вовчанської громади) пролунав о 06:36.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Вересня 2024 в 07:45;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".