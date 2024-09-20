У Глибокого РФ посилює штурмові загони: ОТУВ “Харків” про ситуацію на фронті

Про ситуацію на Харківському напрямку у зведенні за 20 вересня повідомили в ОТУВ “Харків”.

Біля Глибокого ворог намагається відновити боєздатність штурмових груп, а в районі Лук’янців – нарощує систему зв’язку, уточнили у ЗСУ.

“У районі Липців ворог провів заходи щодо логістичного забезпечення підрозділів на передових позиціях та поповнив боєкомплект мінометних розрахунків. У Вовчанську противник основні зусилля зосередив на веденні повітряної розвідки, спланував заходи внутрішньої ротації”, – розповіли в ОТУВ “Харків”.

ЗСУ також повідомили про втрати ворога за добу: 35 убитих, 57 поранених. Загалом українські військові знищили 74 одиниці озброєння та військової техніки, серед них: вісім артсистем, дев’ять машин, три одиниці спецтехніки, 54 БПЛА. Ворог втратив на Харківському напрямку 50 укриттів, одне місце для зберігання боєприпасів та пункт управління БПЛА.