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У Глибокого РФ посилює штурмові загони: ОТУВ “Харків” про ситуацію на фронті

Україна 10:37   20.09.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
У Глибокого РФ посилює штурмові загони: ОТУВ “Харків” про ситуацію на фронті Фото: Генштаб ЗСУ

 Про ситуацію на Харківському напрямку у зведенні за 20 вересня повідомили в ОТУВ “Харків”.

Біля Глибокого ворог намагається відновити боєздатність штурмових груп, а в районі Лук’янців – нарощує систему зв’язку, уточнили у ЗСУ.

“У районі Липців ворог провів заходи щодо логістичного забезпечення підрозділів на передових позиціях та поповнив боєкомплект мінометних розрахунків. У Вовчанську противник основні зусилля зосередив на веденні повітряної розвідки, спланував заходи внутрішньої ротації”, – розповіли в ОТУВ “Харків”.

ЗСУ також повідомили про втрати ворога за добу: 35 убитих, 57 поранених. Загалом українські військові знищили 74 одиниці озброєння та військової техніки, серед них: вісім артсистем, дев’ять машин, три одиниці спецтехніки, 54 БПЛА. Ворог втратив на Харківському напрямку 50 укриттів, одне місце для зберігання боєприпасів та пункт управління БПЛА.

Читайте також: Генштаб: три бої за добу було на Харківському напрямку, 13 – на Куп’янському

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Вересня 2024 в 10:37;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що " Про ситуацію на Харківському напрямку у зведенні за 20 вересня повідомили в ОТУВ “Харків”.".