У Глибокого РФ посилює штурмові загони: ОТУВ “Харків” про ситуацію на фронті
Про ситуацію на Харківському напрямку у зведенні за 20 вересня повідомили в ОТУВ “Харків”.
Біля Глибокого ворог намагається відновити боєздатність штурмових груп, а в районі Лук’янців – нарощує систему зв’язку, уточнили у ЗСУ.
“У районі Липців ворог провів заходи щодо логістичного забезпечення підрозділів на передових позиціях та поповнив боєкомплект мінометних розрахунків. У Вовчанську противник основні зусилля зосередив на веденні повітряної розвідки, спланував заходи внутрішньої ротації”, – розповіли в ОТУВ “Харків”.
ЗСУ також повідомили про втрати ворога за добу: 35 убитих, 57 поранених. Загалом українські військові знищили 74 одиниці озброєння та військової техніки, серед них: вісім артсистем, дев’ять машин, три одиниці спецтехніки, 54 БПЛА. Ворог втратив на Харківському напрямку 50 укриттів, одне місце для зберігання боєприпасів та пункт управління БПЛА.
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що " Про ситуацію на Харківському напрямку у зведенні за 20 вересня повідомили в ОТУВ “Харків”.".