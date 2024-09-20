Генштаб: три бої за добу було на Харківському напрямку, 13 – на Куп’янському

Про ситуацію на фронті на Харківщині поінформував Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні за 20 вересня.

На Харківському напрямку за добу відбулося три бойові зіткнення біля Вовчанська та Тихого, повідомляють у Генштабі.

“На Куп’янському напрямку кількість атак за добу склала 13. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Стельмахівки та Глушківки”, – розповіли у ГШ.

Також під ворожі авіаудари потрапили такі населені пункти області: Харків, Куп’янськ-Вузловий, Куп’янськ, Петропавлівка, Подоли та Борова.

Крім того, ГШ оновив дані про втрати ворога.