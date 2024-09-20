Генштаб: три бої за добу було на Харківському напрямку, 13 – на Куп’янському
Про ситуацію на фронті на Харківщині поінформував Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні за 20 вересня.
На Харківському напрямку за добу відбулося три бойові зіткнення біля Вовчанська та Тихого, повідомляють у Генштабі.
“На Куп’янському напрямку кількість атак за добу склала 13. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Стельмахівки та Глушківки”, – розповіли у ГШ.
Також під ворожі авіаудари потрапили такі населені пункти області: Харків, Куп’янськ-Вузловий, Куп’янськ, Петропавлівка, Подоли та Борова.
Крім того, ГШ оновив дані про втрати ворога.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Вересня 2024 в 08:33;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуацію на фронті на Харківщині поінформував Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні за 20 вересня.".