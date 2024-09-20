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Генштаб: три боя за сутки было на Харьковском направлении, 13 – на Купянском

Украина 08:33   20.09.2024
Николь Костенко-Лагутина
Генштаб: три боя за сутки было на Харьковском направлении, 13 – на Купянском

О ситуации на фронте в Харьковской области проинформировал Генштаб ВСУ в утренней сводке за 20 сентября.

На Харьковском направлении за сутки произошло три боевых столкновения около Волчанска и Тихого, сообщают в Генштабе.

«На Купянском направлении количество атак за сутки составило 13. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Синьковки, Стельмаховки и Глушковки», – рассказали в ГШ.

Также под вражеские авиаудары попали такие населенные пункты области: Харьков, Купянск-Узловой, Купянск, Петропавловка, Подолы и Боровая.

Кроме того, ГШ обновил данные о потерях врага.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 20 сентября 2024 в 08:33;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на фронте в Харьковской области проинформировал Генштаб ВСУ в утренней сводке за 20 сентября.".