Генштаб: три боя за сутки было на Харьковском направлении, 13 – на Купянском

О ситуации на фронте в Харьковской области проинформировал Генштаб ВСУ в утренней сводке за 20 сентября.

На Харьковском направлении за сутки произошло три боевых столкновения около Волчанска и Тихого, сообщают в Генштабе.

«На Купянском направлении количество атак за сутки составило 13. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Синьковки, Стельмаховки и Глушковки», – рассказали в ГШ.

Также под вражеские авиаудары попали такие населенные пункты области: Харьков, Купянск-Узловой, Купянск, Петропавловка, Подолы и Боровая.

Кроме того, ГШ обновил данные о потерях врага.