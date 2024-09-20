Live
  • Пт 20.09.2024
  • Харьков  +16°С
  • USD 41.44
  • EUR 46.24

Главные новости Харькова 20 сентября: как прошла ночь, город и область в дыму

Украина 07:45   20.09.2024
Николь Костенко-Лагутина
Главные новости Харькова 20 сентября: как прошла ночь, город и область в дыму Фото: Василий Голосный

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

07:45

В Харькове и Балаклее — смог, в воздухе запах гари

Руководство Балаклейской громады дало советы горожанам, которые актуальны и для харьковчан.

🔸Закройте окна и двери: это поможет уменьшить попадание дыма в помещение.

🔸Ограничьте пребывание на улице: если есть возможность, избегайте прогулок и длительного пребывания на открытом воздухе.

🔸 Пейте достаточное количество воды: это поможет вывести из организма вредные вещества.

задымление
Фото: Оксана Горун

07:15

Враг запускал КАБы, летали «шахеды»: тревога в Харькове и области длилась всю ночь 

Тревога в Харьковской области длилась с 22:01 всю ночь без отбоев. В основном, по данным Воздушных сил ВСУ, из-за пусков вражеских КАБов и «шахедов». В 22:28 БПЛА двигались через Харьковщину к Полтавкой области.

В 23:00 новая группа «шахедов» летела на Харьковщину из Сумской области. А в 23:18 добавилась ракетная опасность. 

В 23:52 БПЛА появились уже на юге от Харькова. 

Новая группа «шахедов» залетела в регион в 01:08.

А в 02:34 Воздушные силы вновь объявили о ракетной опасности.

В 05:00 начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил об угрозе авиаудара.

А также – о БПЛА над областью.

В 05:09, по данным Мельника, враг вновь запустил КАБы.

Отбой тревоги в Харькове и области (кроме Липецкой и Волчанской громады) прозвучал в 06:36.

Читайте также: Сегодня 20 сентября: какой праздник и день в истории

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Терехов объяснил, зачем в Харькове под обстрелами вставляют окна
Терехов объяснил, зачем в Харькове под обстрелами вставляют окна
19.09.2024, 10:52
Главные новости Харькова 20 сентября: как прошла ночь, город и область в дыму
Главные новости Харькова 20 сентября: как прошла ночь, город и область в дыму
20.09.2024, 07:45
Жителям города на Харьковщине советуют не выходить из дому: причины
Жителям города на Харьковщине советуют не выходить из дому: причины
20.09.2024, 07:24
Ночью заморозки, днем до +26: погода в Харькове и области на 20 сентября
Ночью заморозки, днем до +26: погода в Харькове и области на 20 сентября
19.09.2024, 18:21
Сегодня 20 сентября: какой праздник и день в истории
Сегодня 20 сентября: какой праздник и день в истории
20.09.2024, 06:00
Ликвидация последствий удара по Дворцу спорта в Харькове — закрывают улицу
Ликвидация последствий удара по Дворцу спорта в Харькове — закрывают улицу
19.09.2024, 20:10

Новости по теме:

22:15
Главные новости Харькова 18.09: фронт, пожары продолжаются – эвакуируют людей
23:42
Главные новости Харькова 14.09: удар КАБа по городу, 4 воинов вернули из плена
17:42
Главные новости Харькова 18 августа: атаки россиян на Харьковщине, обстрел
22:17
Главные новости Харькова 11.08: ночные удары, «продвижение» РФ на Купянщине
22:29
Главные новости Харькова 4 августа: ночная атака С-300, атаки на фронте

Вы читали новость: «Главные новости Харькова 20 сентября: как прошла ночь, город и область в дыму»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 20 сентября 2024 в 07:45;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".