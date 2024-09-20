Главные новости Харькова 20 сентября: как прошла ночь, город и область в дыму
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
07:45
В Харькове и Балаклее — смог, в воздухе запах гари
Руководство Балаклейской громады дало советы горожанам, которые актуальны и для харьковчан.
🔸Закройте окна и двери: это поможет уменьшить попадание дыма в помещение.
🔸Ограничьте пребывание на улице: если есть возможность, избегайте прогулок и длительного пребывания на открытом воздухе.
🔸 Пейте достаточное количество воды: это поможет вывести из организма вредные вещества.
07:15
Враг запускал КАБы, летали «шахеды»: тревога в Харькове и области длилась всю ночь
Тревога в Харьковской области длилась с 22:01 всю ночь без отбоев. В основном, по данным Воздушных сил ВСУ, из-за пусков вражеских КАБов и «шахедов». В 22:28 БПЛА двигались через Харьковщину к Полтавкой области.
В 23:00 новая группа «шахедов» летела на Харьковщину из Сумской области. А в 23:18 добавилась ракетная опасность.
В 23:52 БПЛА появились уже на юге от Харькова.
Новая группа «шахедов» залетела в регион в 01:08.
А в 02:34 Воздушные силы вновь объявили о ракетной опасности.
В 05:00 начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил об угрозе авиаудара.
А также – о БПЛА над областью.
В 05:09, по данным Мельника, враг вновь запустил КАБы.
Отбой тревоги в Харькове и области (кроме Липецкой и Волчанской громады) прозвучал в 06:36.
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- • Дата публикации материала: 20 сентября 2024 в 07:45;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".