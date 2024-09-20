Главные новости Харькова 20 сентября: как прошла ночь, город и область в дыму

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

07:45

В Харькове и Балаклее — смог, в воздухе запах гари

Руководство Балаклейской громады дало советы горожанам, которые актуальны и для харьковчан.

🔸Закройте окна и двери: это поможет уменьшить попадание дыма в помещение.

🔸Ограничьте пребывание на улице: если есть возможность, избегайте прогулок и длительного пребывания на открытом воздухе.

🔸 Пейте достаточное количество воды: это поможет вывести из организма вредные вещества.

07:15

Враг запускал КАБы, летали «шахеды»: тревога в Харькове и области длилась всю ночь

Тревога в Харьковской области длилась с 22:01 всю ночь без отбоев. В основном, по данным Воздушных сил ВСУ, из-за пусков вражеских КАБов и «шахедов». В 22:28 БПЛА двигались через Харьковщину к Полтавкой области.

В 23:00 новая группа «шахедов» летела на Харьковщину из Сумской области. А в 23:18 добавилась ракетная опасность.

В 23:52 БПЛА появились уже на юге от Харькова.

Новая группа «шахедов» залетела в регион в 01:08.

А в 02:34 Воздушные силы вновь объявили о ракетной опасности.

В 05:00 начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил об угрозе авиаудара.

А также – о БПЛА над областью.

В 05:09, по данным Мельника, враг вновь запустил КАБы.

Отбой тревоги в Харькове и области (кроме Липецкой и Волчанской громады) прозвучал в 06:36.