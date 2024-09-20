Смертельный удар по Ковшаровке на Харьковщине: разрушения показали НПУ и ГСЧС

Около 15 часов вражеская авиация сбросила на рынок в поселке Ковшаровка Купянского района Харьковской области бомбу ФАБ-250.

Разрушен магазин и детский сад. Погибли 43-летний мужчина и 53-летняя женщина. Получила взрывные травмы 59-летняя жительница, а у 60-летней женщины диагностировали острую реакцию на стресс, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Из-за удара были существенно повреждены здание депо добровольной пожарной команды и пожарный автомобиль. Огнеборцы-добровольцы не пострадали, сообщают в ГСЧС.

Тела двоих погибших достали из-под завалов разрушенного кафе. Возникли пожары общей площадью 600 квадратных метров.

Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов сообщал, что около 15 часов оккупанты нанесли удары по поселку Ковшаровка Купянского района. Погибли 43-летний мужчина и 53-летняя женщина, еще две женщины получили ранения.