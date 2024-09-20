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Смертельний удар по Ківшарівці на Харківщині: руйнування показали НПУ та ДСНС

Події 21:05   20.09.2024
Олена Нагорна
Смертельний удар по Ківшарівці на Харківщині: руйнування показали НПУ та ДСНС

Близько 15-ї години ворожа авіація скинула на ринок у селищі Ківшарівка Куп’янського району Харківської області бомбу ФАБ-250.

Зруйновані магазин та дитячий садок. Загинули 43-річний чоловік та 53-річна жінка. Отримала вибухові травми 59-річна мешканка, а у 60-річної жінки діагностували гостру реакцію на стрес, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Через удар були суттєво пошкоджені будівля депо добровільної пожежної команди та пожежний автомобіль. Вогнеборці-добровольці не постраждали, повідомляють у ДСНС.

Тіла двох загиблих дістали з-під завалів зруйнованого кафе. Виникли пожежі загальною площею 600 квадратних метрів.

Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що близько 15-ї години окупанти завдали ударів по селищу Ківшарівка Куп’янського району. Загинули 43-річний чоловік та 53-річна жінка, ще дві жінки отримали поранення.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Вересня 2024 в 21:05;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 15-ї години ворожа авіація скинула на ринок у селищі Ківшарівка Куп’янського району Харківської області бомбу ФАБ-250.".