Смертельний удар по Ківшарівці на Харківщині: руйнування показали НПУ та ДСНС

Близько 15-ї години ворожа авіація скинула на ринок у селищі Ківшарівка Куп’янського району Харківської області бомбу ФАБ-250.

Зруйновані магазин та дитячий садок. Загинули 43-річний чоловік та 53-річна жінка. Отримала вибухові травми 59-річна мешканка, а у 60-річної жінки діагностували гостру реакцію на стрес, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Через удар були суттєво пошкоджені будівля депо добровільної пожежної команди та пожежний автомобіль. Вогнеборці-добровольці не постраждали, повідомляють у ДСНС.

Тіла двох загиблих дістали з-під завалів зруйнованого кафе. Виникли пожежі загальною площею 600 квадратних метрів.

Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що близько 15-ї години окупанти завдали ударів по селищу Ківшарівка Куп’янського району. Загинули 43-річний чоловік та 53-річна жінка, ще дві жінки отримали поранення.