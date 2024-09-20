Смертельний удар по Ківшарівці на Харківщині: руйнування показали НПУ та ДСНС
Близько 15-ї години ворожа авіація скинула на ринок у селищі Ківшарівка Куп’янського району Харківської області бомбу ФАБ-250.
Зруйновані магазин та дитячий садок. Загинули 43-річний чоловік та 53-річна жінка. Отримала вибухові травми 59-річна мешканка, а у 60-річної жінки діагностували гостру реакцію на стрес, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.
Через удар були суттєво пошкоджені будівля депо добровільної пожежної команди та пожежний автомобіль. Вогнеборці-добровольці не постраждали, повідомляють у ДСНС.
Тіла двох загиблих дістали з-під завалів зруйнованого кафе. Виникли пожежі загальною площею 600 квадратних метрів.
Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що близько 15-ї години окупанти завдали ударів по селищу Ківшарівка Куп’янського району. Загинули 43-річний чоловік та 53-річна жінка, ще дві жінки отримали поранення.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: ГСЧС, Ковшаровка, поліція Харківський області, удар, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Смертельний удар по Ківшарівці на Харківщині: руйнування показали НПУ та ДСНС»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 20 Вересня 2024 в 21:05;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 15-ї години ворожа авіація скинула на ринок у селищі Ківшарівка Куп’янського району Харківської області бомбу ФАБ-250.".