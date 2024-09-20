Двоє загиблих, п’ятеро поранених – росіяни обстріляли Харківщину

Вороги обстріляли село Івашки на Золочівщині та Ківшарівку на Куп’янщині, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Близько 14:00 росіяни обстріляли з мінометів село Івашки Золочівської громади. У результаті поранення середньої тяжкості отримали чоловік та жінка, легке поранення – ще один чоловік. Пошкоджені домоволодіння та легковий автомобіль.

«Після 15:00 росіяни вдарили по Ківшарівці Купʼянського району. На цю хвилину відомо про двох цивільних загиблих: 43-річний чоловік і 53-річна жінка, щонайменше дві жінки отримали поранення», – розповів Синєгубов.