Двое погибших, пятеро раненых – россияне обстреляли Харьковщину

Враги обстреляли село Ивашки на Золочевщине и Ковшаровку на Купянщине, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Около 14:00 россияне обстреляли из минометов село Ивашки Золочевской громады. В результате ранения средней тяжести получили мужчина и женщина, легкое ранение – еще один человек. Повреждены домовладение и легковой автомобиль.

«После 15:00 россияне ударили по Ковшаровке Купянского района. Сейчас известно о двух гражданских погибших: 43-летний мужчина и 53-летняя женщина, по меньшей мере две женщины получили ранения», — рассказал Синегубов.