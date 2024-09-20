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Двое погибших, пятеро раненых – россияне обстреляли Харьковщину

Происшествия 17:30   20.09.2024
Оксана Якушко
Двое погибших, пятеро раненых – россияне обстреляли Харьковщину

Враги обстреляли село Ивашки на Золочевщине и Ковшаровку на Купянщине, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Около 14:00 россияне обстреляли из минометов село Ивашки Золочевской громады. В результате ранения средней тяжести получили мужчина и женщина, легкое ранение – еще один человек. Повреждены домовладение и легковой автомобиль.

«После 15:00 россияне ударили по Ковшаровке Купянского района. Сейчас известно о двух гражданских погибших: 43-летний мужчина и 53-летняя женщина, по меньшей мере две женщины получили ранения», — рассказал Синегубов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 20 сентября 2024 в 17:30;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Враги обстреляли село Ивашки на Золочевщине и Ковшаровку на Купянщине, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".