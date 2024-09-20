Двое погибших, пятеро раненых – россияне обстреляли Харьковщину
Враги обстреляли село Ивашки на Золочевщине и Ковшаровку на Купянщине, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Около 14:00 россияне обстреляли из минометов село Ивашки Золочевской громады. В результате ранения средней тяжести получили мужчина и женщина, легкое ранение – еще один человек. Повреждены домовладение и легковой автомобиль.
«После 15:00 россияне ударили по Ковшаровке Купянского района. Сейчас известно о двух гражданских погибших: 43-летний мужчина и 53-летняя женщина, по меньшей мере две женщины получили ранения», — рассказал Синегубов.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: обстрел, Олег Синегубов, россияне, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 20 сентября 2024 в 17:30;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Враги обстреляли село Ивашки на Золочевщине и Ковшаровку на Купянщине, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".