«Это будет самый трудный отопительный сезон» — мэр Харькова

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал, что город готовят к зиме в круглосуточном режиме, при этом понимают коварство врага.

«Мы очень серьезно относимся к подготовке к отопительному сезону. Понимаем, что это будет самый трудный отопительный сезон, который мы переживали, поэтому работаем практически круглосуточно. Очень многое делаем. Я не буду говорить все шаги, которые мы предприняли и делаем дальше, чтобы город был с теплом, энергоснабжением и водоснабжением. Да, действительно, для нас главная цель сегодня сделать дифференцированную систему энергоснабжения, водоснабжения и теплоснабжения. Над этим мы сегодня работаем. Очень многое сделано. Очень многое еще будем делать до начала отопительного сезона, потому что прекрасно понимаем коварство нашего врага. Он будет бить по энергетической инфраструктуре города, по критической инфраструктуре», — сказал Терехов.

Напомним, после весенних массированных ударов ВС РФ по ТЭЦ и ТЭС в Харькове и области город-миллионник остался полностью без собственной электрогенерации. Еще в апреле на заседании Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины обсудили план подготовки Харькова к отопительному сезону. Решили не отстраивать огромные ТЭЦ, которые являются «идеальной мишенью» для российских ракет. Вместо этого — закупить мобильные ТЭЦ, генераторы и когенерационные установки. Таким образом систему отопления диверсифицируют, заменив несколько больших целей для российских террористов сотнями маленьких (местоположение которых, к тому же, тщательно скрывают).

В течение лета для Харькова по всему миру искали оборудование. В рамках конференции по восстановлению Украины в Берлине в июне ряд мероприятий и встреч посвятили подготовке Харькова к отопительному сезону. Всемирный банк выделил грант в размере 47 миллионов евро, а Европейский банк реконструкции и развития — кредит в 25 миллионов евро. Четыре когенерационные установки, производящие электроэнергию и тепло, пообещала предоставить городу Германия и еще две — Чехия. В июне Кабмин выделил Харьковщине для подготовки к отопительному сезону дополнительные 2,5 миллиарда гривен, из них 2 миллиарда — Харькову. Дополнительные 1,9 миллиарда гривен Шмыгаль пообещал Харькову в июле.

21 модульную котельную Харькову передала ГСЧС. А в Харьковоблэнерго сообщили, что подготовили техусловия для присоединения к электросетям 21 объекта генерации — газотурбинных и газопоршневых установок. В течение сентября «Харьковские тепловые сети» отчитываются о готовности районов города к включению отопления. В отчете о готовности Алексеевки сообщили: заканчивают строительство фундаментов под модульные котельные