“Це буде найважчий опалювальний сезон” – мер Харкова

Мер Харкова Ігор Терехов у етері нацмарафону розповів, що місто готують до зими в цілодобовому режимі, розуміючи підступність ворога.

“Ми дуже серйозно ставимося до підготовки до опалювального сезону. Розуміємо, що це буде найважчий опалювальний сезон, який ми переживали, тому працюємо практично цілодобово. Дуже багато робимо. Я не буду казати всі кроки, які ми зробили та робимо далі, щоб місто було з теплом, енергопостачанням і водопостачанням. Так, дійсно, для нас головна мета сьогодні зробити диференційовану систему енергопостачання, водопостачання та теплопостачання. Над цим ми сьогодні працюємо. Дуже багато зроблено. Дуже багато ще будемо робити до початку опалювального сезону, бо чудово розуміємо підступність нашого ворога, і він буде бити по енергетичній інфраструктурі міста, по критичній інфраструктурі міста”, – сказав Терехов.

Нагадаємо, після весняних масованих ударів ЗС РФ по ТЕЦ і ТЕС у Харкові та області місто-мільйонник залишилося повністю без власної електрогенерації. Ще у квітні на засіданні Конгресу місцевих і регіональних влад при президентові України обговорили план підготовки Харкова до опалювального сезону. Вирішили не відбудовувати величезні ТЕЦ, які є “ідеальною мішенню” для російських ракет. Натомість – закупити мобільні ТЕЦ, генератори та когенераційні установки. Таким чином, систему опалення диверсифікують, замінивши кілька великих цілей для російських терористів сотнями маленьких (місце розташування яких, до того ж ретельно приховують).

Протягом літа для Харкова по всьому світу шукали обладнання. У рамках конференції з відновлення України в Берліні у червні низку заходів і зустрічей присвятили підготовці Харкова до опалювального сезону. Світовий банк виділив грант у розмірі 47 мільйонів євро, а Європейський банк реконструкції та розвитку – кредит у 25 мільйонів євро. Чотири когенераційні установки, що виробляють електроенергію та тепло, пообіцяла надати місту Німеччина та ще дві — Чехія. У червні Кабмін виділив Харківщині для підготовки до опалювального сезону додаткові 2,5 мільярда гривень, із них 2 мільярди — Харкову. Додаткові 1,9 мільярда гривень Шмигаль пообіцяв Харкову в липні.

21 модульну котельню Харкову передала ДСНС. А в Харківобленерго повідомили, що підготували техумови для підключення до електромереж 21 об’єкта генерації – газотурбінних та газопоршневих установок. Упродовж вересня “Харківські теплові мережі” звітують про готовність районів міста до включення опалення. У звіті про готовність Олексіївки повідомили: закінчують будівництво фундаментів під модульні котельні.