Два боя идут на севере Харьковщины и пять — на Купянском направлении — Генштаб

Дважды с начала суток атаковали военные РФ на севере Харьковщины и семь раз — на Купянском направлении, сообщил Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

На Харьковском направлении оккупанты штурмуют позиции украинских подразделений в районе Волчанска, эти два боя продолжаются.

Семь раз враг атаковал на Купянском направлении. Украинские защитники отбили штурмы вблизи населенных пунктов Степовая Новоселовка, Синьковка и Лозовая. Пять боев продолжаются.