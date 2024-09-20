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Два боя идут на севере Харьковщины и пять — на Купянском направлении — Генштаб

Происшествия 18:20   20.09.2024
Елена Нагорная
Два боя идут на севере Харьковщины и пять — на Купянском направлении — Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

Дважды с начала суток атаковали военные РФ на севере Харьковщины и семь раз — на Купянском направлении, сообщил Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

На Харьковском направлении оккупанты штурмуют позиции украинских подразделений в районе Волчанска, эти два боя продолжаются.

Семь раз враг атаковал на Купянском направлении. Украинские защитники отбили штурмы вблизи населенных пунктов Степовая Новоселовка, Синьковка и Лозовая. Пять боев продолжаются.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 20 сентября 2024 в 18:20;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дважды с начала суток атаковали военные РФ на севере Харьковщины и семь раз — на Купянском направлении, сообщил Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".