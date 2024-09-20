Два боя идут на севере Харьковщины и пять — на Купянском направлении — Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ
Дважды с начала суток атаковали военные РФ на севере Харьковщины и семь раз — на Купянском направлении, сообщил Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.
На Харьковском направлении оккупанты штурмуют позиции украинских подразделений в районе Волчанска, эти два боя продолжаются.
Семь раз враг атаковал на Купянском направлении. Украинские защитники отбили штурмы вблизи населенных пунктов Степовая Новоселовка, Синьковка и Лозовая. Пять боев продолжаются.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Генштаб ВСУ, купянское направление, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 20 сентября 2024 в 18:20;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дважды с начала суток атаковали военные РФ на севере Харьковщины и семь раз — на Купянском направлении, сообщил Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".