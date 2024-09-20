Два бої йдуть півночі Харківщини і п’ять – на Куп’янському напрямку – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ
Двічі від початку доби атакували військові РФ на півночі Харківщини та сім разів – на Куп’янському напрямку, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.
На Харківському напрямку окупанти штурмують позиції українських підрозділів у районі Вовчанська, ці два бої тривають.
Сім разів ворог атакував на Куп’янському напрямку. Українські захисники відбили штурми поблизу населених пунктів Степова Новоселівка, Синьківка та Лозова. П’ять боїв тривають.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Генштаб ЗСУ, купянское направление, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Вересня 2024 в 18:20;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двічі від початку доби атакували військові РФ на півночі Харківщини та сім разів – на Куп’янському напрямку, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.".