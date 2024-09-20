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Два бої йдуть півночі Харківщини і п’ять – на Куп’янському напрямку – Генштаб

Події 18:20   20.09.2024
Олена Нагорна
Два бої йдуть півночі Харківщини і п’ять – на Куп’янському напрямку – Генштаб Фото: Генштаб ЗСУ

Двічі від початку доби атакували військові РФ на півночі Харківщини та сім разів – на Куп’янському напрямку, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.

На Харківському напрямку окупанти штурмують позиції українських підрозділів у районі Вовчанська, ці два бої тривають.

Сім разів ворог атакував на Куп’янському напрямку. Українські захисники відбили штурми поблизу населених пунктів Степова Новоселівка, Синьківка та Лозова. П’ять боїв тривають.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Вересня 2024 в 18:20;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двічі від початку доби атакували військові РФ на півночі Харківщини та сім разів – на Куп’янському напрямку, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.".