Два бої йдуть півночі Харківщини і п’ять – на Куп’янському напрямку – Генштаб

Двічі від початку доби атакували військові РФ на півночі Харківщини та сім разів – на Куп’янському напрямку, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.

На Харківському напрямку окупанти штурмують позиції українських підрозділів у районі Вовчанська, ці два бої тривають.

Сім разів ворог атакував на Куп’янському напрямку. Українські захисники відбили штурми поблизу населених пунктів Степова Новоселівка, Синьківка та Лозова. П’ять боїв тривають.