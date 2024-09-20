Занятия в подземной школе Харькова приостановили после удара КАБа по территории, проинформировал мэр Игорь Терехов.

«Действительно, вчера был обстрел, мощный обстрел города Харькова. И были ракеты С-400, и КАБы. Один из КАБов прилетел возле нашей подземной школы, это лицей Индустриального района. Хочу сказать, что подземная школа выдержала этот вызов. Рядом с подземной школой расположены два здания настоящих школ и детский сад. Так вот, что касается школ, расположенных вблизи эпицентра взрыва, то выбиты окна, есть разрушения. Помимо этого пострадал и детский сад. Но что касается нашей подземной школы, то все более-менее хорошо. Хочу сказать, что действительно мы будем строить такие школы – это очень удачный опыт. И мы сейчас строим еще три подземные школы», — сказал Терехов в эфире нацмарафона 20 сентября.

Мэр также отметил, что занятия в подземной школе приостановили до понедельника.

«Потому что очень много разрушений вблизи эпицентра этого взрыва. И стекло, и выбитые окна, поэтому хотим навести порядок — и продолжим занятия в школе», — пояснил городской голова Харькова.

Напомним, ночью с 18 на 19 сентября по Харькову били ракетами и КАБами. Около полуночи «прилеты» были в Шевченковском районе на открытой территории, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. Пострадали жилые дома возле эпицентра взрывов, проинформировал мэр Игорь Терехов. Около 05:00 россияне сбросили на Харьков КАБы. Под ударом оказались Индустриальный и Салтовский районы.