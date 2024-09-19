Терехов об ударах по Харькову: на месте «прилетов» – пожар, пострадали дома

Удары пришлись по лесополосе Шевченковского района. Тип ракет, которыми били по Харькову, устанавливается. На месте «прилетов» – пожар, сообщил мэр города Игорь Терехов.

«Пострадали жилые дома, находящиеся неподалеку от эпицентров взрывов – выбиты стекла. Информация о пострадавших уточняется. Обследование мест ракетных ударов продолжается», – написал мэр.

Напомним, серию взрывов слышали в Харькове после 23:50. Предварительно, удары зафиксированы в Шевченковском районе на открытой территории, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.