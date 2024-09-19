Терехов об ударах по Харькову: на месте «прилетов» – пожар, пострадали дома
Скриншот
Удары пришлись по лесополосе Шевченковского района. Тип ракет, которыми били по Харькову, устанавливается. На месте «прилетов» – пожар, сообщил мэр города Игорь Терехов.
«Пострадали жилые дома, находящиеся неподалеку от эпицентров взрывов – выбиты стекла. Информация о пострадавших уточняется. Обследование мест ракетных ударов продолжается», – написал мэр.
Напомним, серию взрывов слышали в Харькове после 23:50. Предварительно, удары зафиксированы в Шевченковском районе на открытой территории, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: дома, пожары, терехов, удары;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Терехов об ударах по Харькову: на месте «прилетов» – пожар, пострадали дома»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 19 сентября 2024 в 00:44;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Удары пришлись по лесополосе Шевченковского района. Тип ракет, которыми били по Харькову, устанавливается. На месте «прилетов» – пожар, сообщил мэр города Игорь Терехов.".