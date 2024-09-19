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Терехов об ударах по Харькову: на месте «прилетов» – пожар, пострадали дома

Происшествия 00:44   19.09.2024
Виктория Яковенко
Терехов об ударах по Харькову: на месте «прилетов» – пожар, пострадали дома Скриншот

Удары пришлись по лесополосе Шевченковского района. Тип ракет, которыми били по Харькову, устанавливается. На месте «прилетов» – пожар, сообщил мэр города Игорь Терехов.

«Пострадали жилые дома, находящиеся неподалеку от эпицентров взрывов – выбиты стекла. Информация о пострадавших уточняется. Обследование мест ракетных ударов продолжается», – написал мэр.

Напомним, серию взрывов слышали в Харькове после 23:50. Предварительно, удары зафиксированы в Шевченковском районе на открытой территории, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 19 сентября 2024 в 00:44;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Удары пришлись по лесополосе Шевченковского района. Тип ракет, которыми били по Харькову, устанавливается. На месте «прилетов» – пожар, сообщил мэр города Игорь Терехов.".