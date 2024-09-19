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Терехов про удари по Харкову: є пожежа, постраждали будинки

Події 00:44   19.09.2024
Вікторія Яковенко
Терехов про удари по Харкову: є пожежа, постраждали будинки

Удари прийшлися по лісосмузі Шевченківського району. Тип ракет, якими били по Харкову, встановлюється. На місці «прильотів» – пожежа, повідомив мер міста Ігор Терехов.

«Постраждали житлові будинки, що знаходяться неподалік від епіцентрів вибухів – вибиті шибки. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Обстеження місць ракетних ударів триває», – написав мер.

Нагадаємо, серію вибухів чули у Харкові після 23:50. Попередньо, удари зафіксовані у Шевченківському районі на відкритій території, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Вересня 2024 в 00:44;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Удари прийшлися по лісосмузі Шевченківського району. Тип ракет, якими били по Харкову, встановлюється. На місці «прильотів» – пожежа, повідомив мер міста Ігор Терехов.".