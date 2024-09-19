Терехов про удари по Харкову: є пожежа, постраждали будинки

Удари прийшлися по лісосмузі Шевченківського району. Тип ракет, якими били по Харкову, встановлюється. На місці «прильотів» – пожежа, повідомив мер міста Ігор Терехов.

«Постраждали житлові будинки, що знаходяться неподалік від епіцентрів вибухів – вибиті шибки. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Обстеження місць ракетних ударів триває», – написав мер.

Нагадаємо, серію вибухів чули у Харкові після 23:50. Попередньо, удари зафіксовані у Шевченківському районі на відкритій території, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.