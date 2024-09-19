Терехов про удари по Харкову: є пожежа, постраждали будинки
Удари прийшлися по лісосмузі Шевченківського району. Тип ракет, якими били по Харкову, встановлюється. На місці «прильотів» – пожежа, повідомив мер міста Ігор Терехов.
«Постраждали житлові будинки, що знаходяться неподалік від епіцентрів вибухів – вибиті шибки. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Обстеження місць ракетних ударів триває», – написав мер.
Нагадаємо, серію вибухів чули у Харкові після 23:50. Попередньо, удари зафіксовані у Шевченківському районі на відкритій території, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: дома, пожежа, терехов, удары;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Терехов про удари по Харкову: є пожежа, постраждали будинки»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 19 Вересня 2024 в 00:44;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Удари прийшлися по лісосмузі Шевченківського району. Тип ракет, якими били по Харкову, встановлюється. На місці «прильотів» – пожежа, повідомив мер міста Ігор Терехов.".