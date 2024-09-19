Росіяни поцілили по Шевченківському району Харкова
Удари росіян зафіксовано у Шевченківському районі Харкова на відкритій території, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“За попередніми даними, зафіксовані удари у Шевченківському районі Харкова на відкритій території. Інформація про постраждалих не надходила. Є загроза повторних ударів!” – попередив Синєгубов.
“Росіяни завдають ударів по Харкову з Бєлгородської області, попередньо балістикою”, – повідомив начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Олег Синегубов, росіяни, Сергей Мельник, удар, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Вересня 2024 в 00:25;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Удари росіян зафіксовано у Шевченківському районі Харкова на відкритій території, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. ".