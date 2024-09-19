Росіяни поцілили по Шевченківському району Харкова

Удари росіян зафіксовано у Шевченківському районі Харкова на відкритій території, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“За попередніми даними, зафіксовані удари у Шевченківському районі Харкова на відкритій території. Інформація про постраждалих не надходила. Є загроза повторних ударів!” – попередив Синєгубов.



“Росіяни завдають ударів по Харкову з Бєлгородської області, попередньо балістикою”, – повідомив начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.