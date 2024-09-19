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Росіяни поцілили по Шевченківському району Харкова

Події 00:25   19.09.2024
Оксана Якушко
Росіяни поцілили по Шевченківському району Харкова

Удари росіян зафіксовано у Шевченківському районі Харкова на відкритій території, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. 

“За попередніми даними, зафіксовані удари у Шевченківському районі Харкова на відкритій території. Інформація про постраждалих не надходила. Є загроза повторних ударів!” – попередив Синєгубов.


“Росіяни завдають ударів по Харкову з Бєлгородської області, попередньо балістикою”, – повідомив начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Вересня 2024 в 00:25;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Удари росіян зафіксовано у Шевченківському районі Харкова на відкритій території, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. ".