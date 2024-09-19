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Вибухи у Харкові, росіяни атакують місто

Події 00:02   19.09.2024
Оксана Якушко
Вибухи у Харкові, росіяни атакують місто

У Харкові лунають вибухи.

“У Харкові вибух! Будьте обережні!” – звернувся до городян мер Харкова Ігор Терехов.

“Окупанти завдають ударів по Харкову! Будьте в укриттях!” – заявив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

 

 

 

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Вересня 2024 в 00:02;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові лунають вибухи.".