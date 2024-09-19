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Взрывы в Харькове, россияне атакуют город

Происшествия 00:02   19.09.2024
Оксана Якушко
Взрывы в Харькове, россияне атакуют город

В Харькове раздаются взрывы.

«В Харькове взрыв! Будьте осторожны!» — обратился к горожанам мэр Харькова Игорь Терехов.

«Оккупанты наносят удары по Харькову! Будьте в укрытиях!» — заявил начальник ХОВА Олег Синегубов.

 

 

 

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 19 сентября 2024 в 00:02;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове раздаются взрывы.".