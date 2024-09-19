Россияне ударили по Шевченковскому району Харькова

Удары россиян зафиксированы в Шевченковском районе Харькова по открытой территории, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«По предварительным данным, зафиксированы удары в Шевченковском районе Харькова на открытой территории. Информация о пострадавших не поступала. Есть угроза повторных ударов!» – предупредил Синегубов.



«Россияне наносят удары по Харькову из Белгородской области, предварительно баллистикой», — сообщил начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.