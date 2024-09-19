Россияне ударили по Шевченковскому району Харькова
Фото: Вадим Беликов
Удары россиян зафиксированы в Шевченковском районе Харькова по открытой территории, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«По предварительным данным, зафиксированы удары в Шевченковском районе Харькова на открытой территории. Информация о пострадавших не поступала. Есть угроза повторных ударов!» – предупредил Синегубов.
«Россияне наносят удары по Харькову из Белгородской области, предварительно баллистикой», — сообщил начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Олег Синегубов, россияне, Сергей Мельник, удар, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 19 сентября 2024 в 00:25;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Удары россиян зафиксированы в Шевченковском районе Харькова по открытой территории, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. ".